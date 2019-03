Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Verkehrsunfallflucht in Brake beschädigt

Delmenhorst - Am Dienstag, 12.03.2019, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 16:45 Uhr in der Breiten Straße in Brake zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich hierbei unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 07:00 Uhr hatte der Geschädigte seinen Pkw (Dacia Logan in blau) ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen der Breiten Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße kurz vor der dortigen Tankstelle geparkt. Als er gegen 16:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Heckbereich und an der linken Fahrzeugseite fest. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw Dacia Logan. Die Schäden werden auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Stefan Schmitz Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de