LK Wesermarsch: Angebliche Polizeibeamte in Brake unterwegs +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstag, 12. März 2019, gegen 17:00 Uhr, versucht, sich Zutritt zur Wohnung einer 84-jährigen Frau aus Brake zu verschaffen.

Sie klingelten an der Haustür in der Kirchenstraße in Brake und waren mit einer dunkelgrünen Jacke mit der Aufschrift 'Polizei' und einer dunkelgrünen Hose bekleidet. Sie gaben zudem an, Polizeibeamte zu sein. Einer der Männer soll einen markanten Bart gehabt und einen ungepflegten Eindruck gemacht haben.

Die 84-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und konnte die Tür schließen. Wer die Männer in Brake gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbinddung zu setzen (304657).

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de