Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Verkehrsunfall auf der B 212 im Bereich Ganderkesee / Bookholzberg

Delmenhorst - Am 15.03.2019 kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrunfall, als ein polnischer 3,5 to Kleintransporter die B 212 aus Bookoholberg kommend in Richtung Lemwerder befuhr. Als das Fahrzeug mit hohem Aufbau des 27-jährigen Fahrzeugführers von einer starken Windböe erfasst wurde geriet das Fahrzeug zunächst auf den unbefestigten Seitenstreifen. Als der Fahrer dann gegenlenkte kam das Fahrzeug zwar aus dem Seitenstreifen heraus, geriet aber in den Gegenverkehr wo er mit dem in Richtung Bookolzberg fahrenden Pkw eines 35-jährigen aus Delmenhorst zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer wurden offenbar leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zu diesem Unfall waren Kräfte mehrerer Ortsfeuerwehren aus der Wesermarsch eingesetzt. Für die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Straße war die B 212 bis etwa 18:00 Uhr gesperrt.

