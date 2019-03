Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Verkehrsunfall an der Ausfahrt des Nettomarktes an der Syker Straße

Delmenhorst - Am Freitag, 15. März 2019, 20.20 Uhr, biegt eine 34-jährige Frau aus Delmenhorst vom Wiekhorner Heuweg nach rechts in den Burggrafendamm ein. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 59-jährigen Fahrers aus dem Kreis Hildesheim, der auf dem vorfahrtberechtigten Burggrafendamm stadtauswärts fuhr. Die mitfahrenden Kinder der einbiegenden Frau, zwei vier bzw. sieben Jahre alte Mädchen, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auch der sichtlich aufgebrachte Fahrer aus dem Kreis Hildesheim wurde ein Krankenhaus zugeführt, nachdem sich sein Gesundheitszustand nach dem Unfall zu verschlechtern schien. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Der Passat des Hildesheimers musste abgeschleppt werden.

