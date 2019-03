Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Delmenhorst - Delmenhorst: Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis und berauscht auf Kleinkraftrad unterwegs

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags, 17.03.2019, wurde ein 15-Jähriger in der Hindenburgstraße in Delmenhorst kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass der 15-Jährige für das Kleinkraftrad der Marke Kymco, das er führte, keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem war er durch den Konsum von Cannabis berauscht. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle der Polizei Delmenhorst wurde er seinen Eltern übergeben. Ihn erwarten jetzt Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Substanzen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

+++

Delmenhorst: Sachbeschädigungen an vier Pkw +++ Zeugenaufruf +++

In der Nacht vom 15.-16.03.2019 wurden insgesamt vier geparkt abgestellte Pkw beschädigt. Längs der Fahrzeuge wurden tiefe wellenförmige Kratzer mit einem scharfkantigen Gegenstand verursacht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich unter der Telelefonnummer 04221 1559 0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden (5881).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de