LK Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Ein Einfamilienhaus im Ahnbeker Ring in Ganderkesee wurde am Wochenende von Einbrechern aufgesucht.

In der Zeit von Samstag, 16. März 20019, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2019, 12:15 Uhr, wurde durch Anwendung massiver Gewalt die Hauseingangstür an der Gebäudefront geöffnet. Im Anschluss wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Stand wurden elektronische Gegenstände und Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass sich die Täter länger am Einfamilienhaus aufgehalten haben müssen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de