LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind am Montag, 18. März 2019, in ein Einfamilienhaus in der Harmenhauser Straße in Ganderkesee eingebrochen.

Zwischen 07:30 und 13:15 Uhr verschafften sie sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen und suchten hier gezielt nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Stand wurde diverser Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (324090).

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de