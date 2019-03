Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Einbruch in eine Tanstelle in Rodenkirchen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Erneut sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Lange Straße in Rodenkirchen eingebrochen.

Mit brachialer Gewalt öffneten sie am Donnerstag, 21. März 2019, 00:50 Uhr, die Eingangstür des Tankshops, entwendeten wieder eine große Anzahl an Tabakwaren und flüchteten dann mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Aufgrund der Vorgehensweise besteht der Verdacht, dass es sich um dieselbe Tätergruppe gehandelt hat, die bereits Anfang März einen Einbruch in die Tankstelle ausgeübt hat. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei in Nordenham zu melden.

