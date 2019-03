Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst - ++ Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ++

Am Samstag, 23.03.2019, ereignete sich gegen 11.00 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück ein Verkehrsunfall, bei dem letztendlich zwei Personen schwer verletzt wurden. Der Unfallort liegt im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg.

Eine 68 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Hanau geriet mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in der Berme um 180 Grad gedreht und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in der Böschung stehen. Die Fahrerin und ihr 69 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus stationär eingeliefert. Die in ersten Meldungen getätigte Aussage, dass das Fahrzeug in Brand geraten sei, bewahrheitete sich nicht, sodass die eigens angerückte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Die beiden verletzten Personen wurden durch anwesende Ersthelfer aus den Fahrzeugen geborgen und versorgt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde der Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle halbseitig gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau von ca. 2 km Länge, der sich nach Aufhebung der Sperrung wieder schnell abbaute.

