LK Wesermarsch: Durchsuchung eines Grundstücks in Berne durch die Polizei

Delmenhorst - Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde am Montag, 25. März 2019, 09:30 bis 12:00 Uhr, ein Grundstück in der Neuenkooper Straße in Berne durchsucht.

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 41-jährigen Anwohner. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Durchsuchung des Grundstücks durch das Amtsgericht Oldenburg angeordnet. Durch die Durchsuchung konnte der Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen erhärtet werden. Es wurde diverser Bauschutt - darunter asbesthaltige Wolle - gefunden, der nicht fachgerecht entsorgt wurde.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de