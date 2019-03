Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw auf einem Parkplatz der A28 im Bereich der Gemeinde Hude aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Anwohner der Straße 'Am Weserdeich' in Elsfleth haben sich in der Vergangenheit über Fahrzeuge beschwert, die trotz des schlechten Fahrbahnzustandes mit weit mehr als den erlaubten 50 Stundenkilometern bewegt wurden.

Diese Beschwerde wurde zum Anlass genommen, am Dienstag, 26. Februar 2019, von 10:15 bis 16:00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Dabei wurde die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen, die von Elsfleth in Richtung Oberhammelwarden fuhren.

Es wurden 15 Verstöße festgestellt. Tagesschnellster war ein Mann aus Bremen, der mit 101 km/h gemessen wurde. Er wird sich auf ein einmonatiges Fahrverbot einstellen müssen.

Die Polizei Elsfleth kündigte an, derartige Kontrollen auch zukünftig durchführen zu wollen.

