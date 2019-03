Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 28.03.2019

Delmenhorst - Gemeinde Dinklage: VU auf der A 1 zw. Wohnmobil und PKW

Am 28.03.2019, um 16.12 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg in der Gemeinde Dinklage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem PKW. Der 74 jährige Fahrer eines Wohnmobils aus dem Kreis Soest befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Nach Zeugenaussage fuhr er dort schneller, als der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen. Als der 74 jährige mit seinem Wohnmobil auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, rammte er den dort fahrenden PKW Mercedes eines 45 Jährigen aus dem Kreis Harburg. Das Wohnmobil schleuderte anschließend nach rechts über die Außenschutzplanke und landete auf dem Dach im Seitenraum der Autobahn. Dabei wurde der 74 jährige im Wohnmobil leicht verletzt und war zunächst eingeklemmt in seinem Fahrzeug. Er konnte aber befreit und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu seiner Rettung war darüber hinaus auch die Feuerwehr eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei, konnte der Verkehr nur auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Es bildete sich ein Stau von zeitweise 9 Km Länge. Gegen 18.30 Uhr waren alle Maßnahmen beendet.

