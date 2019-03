Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Delmenhorst - Am Samstag, 30.03.2019, 17:30 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Annenheider Straße / Ausfahrt A 28, Delmenhorst, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wird. Ein 67 Jahre alter PKW-Fahrer aus Delmenhorst befährt auf der Linksabbiegespur die Ausfahrt der A 28 und biegt von dieser nach links in die Annenheider Straße in Richtung Niedersachsendamm ein. Dabei beachtet er nicht die Vorfahrt eines von links kommenden 18 Jahre alten Motorradfahrers aus Stuhr. Es kommt zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, wodurch der Motorradfahrer stürzt und leicht verletzt wird. Der 18-Jährige wird mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6000,- Euro

