Polizeiinspektion Diepholz / +++ Barnstorf - Raub auf Taxifahrer ...

+++ Barnstorf - Raub auf Taxifahrer +++ Diepholz - Flucht nach Unfall +++ Kirchdorf - Kind durch kleine Explosion verletzt +++ Stuhr/ Groß Mackenstedt - Unfall mit fünf beteiligten Autos +++

Diepholz - +++ Barnstorf - Raub auf Taxifahrer +++

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es gegen 05:30 Uhr im Rathausweg zu einem Raub auf einen 29-jährigen Taxifahrer. Ein bislang unbekannter Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren hatte sich zuvor durch den Taxifahrer transportieren lassen. Im Rathausweg hielt der Taxifahrer an und der Täter forderte unter Vorhalt eines Messers die Bargeldeinnahmen des Fahrers. Der Unbekannte konnte mit der Beute unerkannt flüchten. Der Täter ist von schlanker Statur, trägt schwarze Haare und zur Tatzeit dunkle Bekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Diepholz - Flucht nach Unfall +++

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntagmorgen,06.05.2018, gegen 6 Uhr vermutlich beim Ein-oder Ausparken in der Straße "Am Klöverkamp" einen parkenden Bmw und verursachte einen Sachschaden von etwa 3 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Stemshorn - Unfall mit Mofa +++ Sonntagmittag, 06.05.2018, gegen 12:20 Uhr ereignete sich in der Dielinger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mofafahrer aus Preußisch Oldendorf beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 87-jährige Mazdafahrerin aus Bohmte, die zum Überholen des Mofas angesetzt hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch der 74-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 350 Euro.

+++ Barnstorf - Kind schwer verletzt +++ Am Sonntag, 06.05.2018, wurde in der Eduard-Leede-Straße gegen 17:20 Uhr ein 10-jähriges Kind aus Barnstorf schwer verletzt. Eine 45-jährige Toyotafahrerin aus Barnstorf fuhr in Richtung Moorweg, als das Kind plötzlich am rechten Fahrbahnrand hinter einem geparkten Auto hervorkommt und ohne auf den Straßenverkehr zu achten, auf die Fahrbahn läuft. Der 45-Jährigen ist es nicht möglich, rechtzeitig zu bremsen, wodurch das Kind erfasst und schwer verletzt wird. Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3 500 Euro.

+++ Kirchdorf - Kind durch kleine Explosion verletzt +++

Am Samstagnachmittag, 05.05.2018, kam es gegen 15:15 Uhr zu einer kleineren Explosion in einer Scheune in der Straße "Ihloge". Explodiert war eine kleine Rohrbombe, welche sich in der Scheune befand. Durch die Explosion erlitt das 8-jährige Kind Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht, der 27-jährige Vater verletzte sich leicht am Fuß. Genaue Hintergründe zur Herkunft der Rohrbombe müssen derzeit ermittelt werden.

+++ Stuhr/Varrel - Einbruch in Vermittlungsstelle +++

Ein Einbruch in der Vermittlungsstelle der Telekom am Sonntag, 6.05.2018, gegen 1:30 Uhr hatte weitreichende Folgen. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude Vermittlungsstelle der Telekom und zerschnitten dort Hauptverbindungskabel. Die führte zu einem Ausfall des Telekommunikationsnetzes im Bereich Varrel und Moordeich. Das Telekommunikationsnetz fiel für mehr als 20 Stunden aus.

+++ Eydelstedt - Hochsitz umgeworfen +++

Unbekannte Täter warfen in den vergangen sechs Monaten bereits dreimal einen Hochsitz in Eydelstedt/Gothel um und beschädigten diesen mutwillig. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Die letzte Tat ereignete sich in der Zeit von der vom 01.05.2018, 13 Uhr bis 02.05.2018, 18:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Barnstorf - Trickdiebstähle +++

Eine unbekannte Person lenkte und bestahl bereits am 30.04.2018 eine 70-jährige Frau aus Barnstorf ab, als diese sich beim Einkauf im LIDL-Markt im Niedersachsenweg befand. Dem vermeintlichen Täter fiel zuvor Ware aus dem Arm, was die Geschädigte veranlasste, ihm beim Aufheben der Ware zu helfen. Auf dem Weg zur Kasse fiel der 70-Jährigen der Verlust ihrer Geldbörse auf. Die Polizei Barnstorf registrierte in den vergangenen Monaten ähnliche Fälle, bei denen Geschädigte nach einer Hilfeleistung im LIDL-Markt den Verlust ihrer Geldbörse zu beklagen hatten. Die Taten fanden vorwiegend in der Zeit von 13 bis 17 Uhr statt. Die Person, welcher am 30.04. die Einkaufsware aus den Armen fiel, war etwa 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Statur (rundlicher Bauch). Zudem trug er helle Bekleidung und kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Stuhr/ Groß Mackenstedt - Unfall mit fünf beteiligten Autos +++

Am Sonntagnachmittag, 06.05.2018, gegen 14:10 Uhr fuhren auf der Delmenhorster Straße gleich fünf Autos ineinander. Ein Sharan, ein Seat, ein Daimler und ein Peugeot fuhren in dieser Reihenfolge hintereinander die Delmenhorster Straße in Richtung Weyhe. Vor der Kreuzung B 439/ Blockener Straße musste die 36-jährige Sharanfahrerin aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage bis zum Stillstand bremsen. Die 22-jährige Seatfahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Sharan auf. Die 36-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Auch die beiden anderen Fahrzeugführer erkannten die Situation vor ihnen zu spät, sodass der Daimler in den Seat und der Peugeot in den Daimler fuhr. Durch die Kollision wurden im Daimler insgesamt fünf Insassen und im Peugeot zwei Insassen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 36 000 Euro.

+++ Syke - Diebstahl aus Wohnung +++ Am Sonntag, 06.05.2018, gegen 17:45 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Barrier Straße ein. Im Büro des Hauses öffnete dieser die Schränke, als er durch den Eigentümer gestört wurde. Der Unbekannte ergriff in einem Auto, in welchem zwei weitere Personen bereits auf ihn warteten, die Flucht über die B6 in Richtung Bremen. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen!

Die Pressemeldung zum Brand in Weyhe wird nachgeliefert.

