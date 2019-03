Polizeiinspektion Diepholz / --- Barnstorf - Tödlicher ...

--- Barnstorf - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz - Gegen 12.00 Uhr wurde eine 81-jährige Fahrerin eines Pedelecs bei einem Unfall tödlich verletzt. Als sie von einem Grundstück kommend die B 51 im Bereich Schmolter Weg überqueren wollte, achtete sie nach ersten Erkenntnissen nicht auf den fließenden Verkehr und kollidierte mit einem Pkw. Die 48-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Twistringen in Richtung Barnstorf. Durch den Aufprall wurde die Pedelec-Fahrerin so schwer verletzt, das die Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern keinen Erfolg mehr hatten. Die 81-Jährige verstarb noch am Unfallort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme und Ermittlungen der Polizei musste die B 51 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

