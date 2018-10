Polizeiinspektion Diepholz / Bruchhausen-Vilsen - Brand auf ...

Bruchhausen-Vilsen - Brand auf Gelände einer Biogasanlage

Diepholz - +++Bruchhausen-Vilsen - Brand auf Gelände einer Biogasanlage+++ Am Montag, 22.10.2018, 15.10 Uhr, kam es in der Straße Am Kanal zu einem Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf dem Gelände ein Silo in Brand. Der 24 Jahre alte Brandentdecker erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden sofort aufgenommen und werden am heutigen Tage fortgeführt.

