Polizeiinspektion Diepholz / +++ Diepholz - Diebstahl ...

Am Donnerstag, 22.02.2018, gegen 10:45 Uhr wurden einem 86-jährigen Mann aus Drebber 350 Euro Bargeld aus seinem Portemonnaie entwendet. Täterin ist eine Frau, die sich dem 86-Jährigen gegenüber als Taubstumme ausgab und angeblich für eine Taubstummeneinrichtung Geld sammele. Als der Mann aus seinem Portemonnaie 5 Euro herausnehmen wollte, lenkte die Täterin ihn mithilfe des mitgeführten Klemmbrettes, entnahm die 350 Euro und flüchtete in Richtung Steinstraße. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatzgelände nahe der Flöthenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

Donnerstagabend gegen 17 Uhr besprühte eine unbekannte männliche Person zwei Hunde mit einem Pfefferspray. Zuvor blieb er an dem Grundstück stehen, auf welchem die Hunde leben, beobachtete diese und setzte dann ohne ersichtlichen Grund das Spray ein. Ob die Hunde einen Schaden erlitten haben, ist derzeit nicht bekannt.

+++ Stuhr/ Varrel - Verkehrsunfall +++ Gestern Abend gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Schulstraße ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Toyotafahrerin aus Stuhr und ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Stuhr befuhren in dieser Reihenfolge die Schulstraße. Die 52-Jährige setzte im Kreuzungsbereich zur Holländer Straße den Blinker nach rechts. Daraufhin versuchte der 20-Jährige, links an dem Toyota vorbeizufahren. In dem Moment bog die Toyotafahrerin jedoch nach links ab, woraufhin es zu Kollision zwischen den beiden Autos kam. Der 14-jährige VW-Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2 000 Euro.

+++ Stuhr - Pfeffersprayeinsatz +++ Am Montag, 19.02.2018, versprühte eine 15-Jährige aus Stuhr Pfefferspray in den Räumen eines Jugendtreffs. Den Betreuerinnen gelang es, anwesende Kinder und Jugendliche rechtzeitig aus den Räumen zu bringen. Die beiden Betreuerinnen erlitten leichte Verletzungen an den Augen, Atemwegen und der Haut.

+++ Bassum - Verkehrsunfall mit Sachschaden +++ Am Donnerstag, 22.02.18 , gegen 08:05 Uhr befuhren eine 38-jährige Fordfahrerin (Berge) und ein 57-jähriger Renaultfahrer (Bassum) in dieser Reihenfolge die Syker Straße in Richtung Syke. Vor dem Fußgängerüberweg in Höhe Richtweg bremste die Fordfahrerin ihren Wagen ab, da eine Verkehrsteilnehmerin die Straße überqueren wollte. Dies erkannte der nachfolgende Renaultfahrer zu spät und fuhr auf den Ford auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Renault musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 6 500 Euro.

Keine Meldungen für den Bereich Sulingen

