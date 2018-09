Polizeiinspektion Diepholz / --- Diepholz und Landkreis - Täter ...

--- Diepholz und Landkreis - Täter bei Cash-Trapping festgenommen ---

Diepholz - Im Landkreis Diepholz kam es seit ca. drei Wochen zu mehreren Taten des sogenannten Cash-Trapping. Hierbei wird auf dem Geldausgabeschlitz eines Geldautomaten eine Metallblende montiert. Sobald der Bankkunde versucht eine Bargeldabhebung zu veranlassen, stößt das Geld beim Auswurf gegen die montierte Blende und verursacht eine Störmeldung am Geldausgabeautomaten. Das Geld wird bei dieser Störmeldung nicht wieder eingezogen und verbleibt im Geldausgabeschacht. Der Kunde verlässt daraufhin in der Regel den Geldautomaten, um die Störung zu melden. Diesen Augenblick nutzt der Täter, um sich zum Automaten zu begeben, die Blende zu entfernen und das dahinter befindliche Bargeld an sich zu nehmen.

Im Landkreis Diepholz wurden in den vergangenen drei Wochen bislang 16 Taten registriert. Die Ermittlungen lassen einen Zusammenhang zu Taten im Landkreis Vechta und Osnabrück sowie im Bereich Karlsruhe erkennen.

Am 13.09.2018 ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein erneuter Vorfall in einer Sparkassenfiliale in Diepholz. Insgesamt wurden zwei Geldausgabeautomaten mit Blenden präpariert. In einem Fall kam es so zu einer provozierten Störmeldung. Diesmal wurden durch einen Täter 100.- Euro aus dem Geldausgabeschacht entwendet.

Ein Polizeibeamter auf dem Heimweg erkannte zwei verdächtige Männer in Sparkassennähe. Als sie mit einem Pkw den Tatort verließen, verfolgte er das festgestellte Fahrzeug mit seinem Privat-Pkw und veranlasste eine Kontrolle der Tatverdächtigen durch eine Polizeistreife. Hierbei konnten zwei Männer (50 und 51 Jahre) vorläufig festgenommen werden. In dem beschlagnahmten Fahrzeug wurden entsprechende Tatutensilien und sonstige Beweismittel aufgefunden.

Der 51-Jährige räumte bei der polizeilichen Vernehmung nicht nur die Taten aus dem Landkreis, sondern auch noch ca. 50 weitere Taten aus dem Bundesgebiet, ein. Gegen ihn wurde vom Amtsgericht Untersuchungshaft angeordnet. Der 50-Jährige gab an, als Fahrer fungiert zu haben. Er war bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden entlassen.

