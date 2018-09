Polizeiinspektion Diepholz / +++ Diepholz - Verstoß gegen das ...

+++ Diepholz - Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz+++ Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten +++ Syke - Sachbeschädigung an Auto +++

Diepholz - +++Diepholz - Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz+++

Ein 40 Jahre alter, ausländischer Mitbürger, aus Diepholz befuhr am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, mit seinem im Ausland zugelassenen Chrysler Voyager die Sulinger Straße. Bei einer polizeilichen Kon-trolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft in die Bun-desrepublik Deutschland verlegt hat. Aus diesem Grund hätte er seinen Pkw auch in Deutschland zulassen und versteuern müssen. Dieses hatte zur Folge, dass eine Anzeige nach dem Kraftfahr-zeugsteuergesetz gefertigt wurde.

+++ Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Am Sonntag, 02.09.2018, 20.05 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Diepholz, mit seinem Kleinkraftrad Aprilia die Maschstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aus diesem Grund wur-de die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten+++ Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Mann aus Bassum am gestrigen Sonntag bei einem Ver-kehrsunfall auf der Landesstraße 347. Gegen 11:45 Uhr war der junge Mann mit seinem PKW Peugeot in Groß Lessen von der Bundesstraße 214 kommend in Richtung Varrel unterwegs. Ver-mutlich infolge Unachtsamkeit kam er zunächst rechtsseitig auf den Grünstreifen. Beim Gegenlen-ken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam letztlich nach links von der Fahrbahn ab. Er schleuderte eine Böschung hinab und überschlug sich anschließend. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

+++ Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung +++

In der Zeit von Samstag, 01.09.2018, 21 Uhr bis Sonntag, 02.09.2018, 8:30 Uhr, warfen unbekannte Täter in Bruchhausen-Vilsen, Ortsteil Südstedt, die Glasscheibe einer Garagentür mit einem Stein ein. Zeugen zu dieser Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Telefon-nummer 04252/9385150.

+++ Syke - Sachbeschädigung an Auto +++

In der Zeit von Samstag, 01.09.2018, 17 Uhr bis Sonntag, 02.09.201, 9:10 Uhr, kam es in der Nord-straße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Nissan Qashqai. An dem Auto wurde durch unbekannte Personen Rückleuchten zerstört sowie der vordere und hintere Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 00 Euro. Zeugen zu dieser Tat setzen sich bitte mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 in Verbindung.

+++ Twistringen - Sachbeschädigung an Auto +++ In der Zeit von Samstag, 01.09.2018, 18 Uhr bis Sonntag, 02.09.2018, 10:30Uhr, warfen unbekannte Täter in Twistringen -Scharrendorf die Heckscheibe eines Ford Focus mit einem Feldstein ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Ein gleichgelagerter Sachverhalt in Twistringen-Scharrendorf ereignete sich im selben Tatzeitraum bei einem grauen Mercedes Benz in der Stöttinghauser Straße. Die Schadenshöhe steht bei der Tat noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer der Polizei Twistringen 04243794242-0 entgegengenommen.

+++ Bassum - Sachbeschädigung +++ In der Zeit von Samstag, 01.09.2018, 19 Uhr bis Sonntag, 02.09.2018, 18 Uhr, wurde in der Alten Schulstraße ein schwarzer Mazda 5 mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3 000 Euro. Zeugen zu dieser Tat mögen sich bitte mit der Polizei in Bassum unter der Telefonnummer 0421/80291-0 in Verbindung setzen.

