Polizeiinspektion Diepholz / --- Dieseldiebstahl in Marl - ...

Diepholz - Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Mittag auf dem E-Center Parkplatz in Sulingen sucht die Polizei nach Unfallzeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. In der Zeit von 12:10 Uhr bis 13:00 Uhr parkte ein 54-jährige Mann aus der Samtgemeinde Kirchdorf seinen Pkw Mercedes AMG auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Schützenstraße. Nach Beendigung seiner Erledigungen stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug seinen Pkw beim Ein-oder Ausparken hinten links an der Stoßstange beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Da die Polizei Anhaftungen von weißem Fremdlack sichern konnte und der Pkw in der Nähe des Haupteinganges beschädigt wurde, wird jetzt nach möglichen Zeugen gesucht, die Hinweise unter Telefon 04271/9490 geben können. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Marl - Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag dieser Woche Diesel von einer Baustelle in der Straße Gladeburg abgezapft. Die Täter öffneten den Tankdeckel eines Radbaggers und zapften ca. 40 Liter Diesel aus dem Tank. Die Baustelle befindet sich in einem Wohngebiet, daher bittet die Polizei Lemförde Zeugen, sich unter 05443 / 2872, zu melden.

Barrien - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 21.03.2019, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw die Straße Krusenberg in Fahrtrichtung Okel. Der 31-Jährige wollte aus einer größeren Fahrzeugkolonne heraus den vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah er den bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw einer 25-Jährigen aus Stuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 25-Jährige kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 7500 Euro.

