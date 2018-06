Polizeiinspektion Diepholz / +++ Dieseldiebstahl in Stuhr +++

+++ Dieseldiebstahl in Stuhr +++

Diepholz - In der Zeit von Freitag,08.06.2018, 15 Uhr bis Montag,11.06.2018, 2:50 Uhr wurden vier Lkw auf einem Stellplatz in der Holunderstraße in Stuhr angegriffen. Die bislang unbekannten Täter zapften aus den Tanks circa 400 Liter Dieselkraftstoff im Wert von über 500 Euro ab. Hinweise und Beobachtungen über Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum bittet die Polizei an das zuständige Kommissariat in Weyhe (0421/80660) zu übermitteln.

