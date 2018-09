Polizeiinspektion Diepholz / --- Einbruch in Stuhr - Verbrennen ...

--- Einbruch in Stuhr - Verbrennen von Müll erzeugt erheblichen Rauch in Kirchweyhe ---

Diepholz - Stuhr - Einbruch

Zu einem Einbruch in eine Wohnung ist es am Dienstag in der Zeit von 12:30 -12:40 Uhr in Seckenhausen gekommen. Unbekannte Täter gelangten unerkannt durch eine geöffnete Gartentür in die Wohnung in der Hauptstraße der Geschädigten. Diese befanden sich zum Tatzeitpunkt im Garten. Entwendet wurde eine Geldbörse sowie Schmuck. Der Täter konnte anschließend unentdeckt flüchten. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1200 Euro.

Stuhr - Kleinkraftrad beschädigt

Ein Schaden in Höhe von 150 Euro ist bei einer Beschädigung eines Kleinkraftrades entstanden. Zugetragen hat sich der Vorfall in der Zeit am Dienstag von 13:30 bis 23:15 Uhr in der Bremer Straße in Brinkum-Nord. Ein bislang unbekannter Täter wirkte gewaltsam auf das Lenkradschloss des Krades ein. Dadurch ging dieses zu Bruch, der Unbekannte ließ aber das Krad stehen.

Kirchweyhe - Unerlaubtes Verbrennen von Müll

In Kirchweyhe in der Straße Zum Hachetal führte das Verbrennen von Pappe zu einer nicht unerheblichen Rauchentwicklung. Ein 81-jähriger Mann verbrannte am Montag am späten Nachmittag unerlaubt seinen Müll im rückwärtigen Bereich seines Grundstückes. Hierbei entstand Rauch bzw. entsprechende Dämpfe, die in einem weiteren Umkreis wahrzunehmen waren und durch Anwohner/Fußgänger gemeldet wurden.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an: Thomas Gissing Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480109 www.pi-dh.polizei-nds.de