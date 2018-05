Polizeiinspektion Diepholz / --- Kennzeichendiebstahl in Bassum ...

--- Kennzeichendiebstahl in Bassum - Unfälle mit verletzten in Sudwalde und Mellinghausen - Trunkenheit über 2 Promille in Stuhr ---

Diepholz - Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Sonntag ereignete sich auf dem Parkplatz vom E-Center in der Langen Straße in Sulingen eine Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines schwarzen VW Touran parkte diesen gegen 13:30 Uhr in einer Parklücke rückwärts ein. Als sie eine knappe halbe Stunde später zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden vorne rechts. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Ihn sucht nun die Polizei Sulingen und bittet dabei um Hinweise von Zeugen. Telefon 04271/9490.

Sudwalde - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Sonntagabend ein 68-jähriger Mann aus Sudwalde bei einem Verkehrsunfall. Gegen 20:45 Uhr war eine 56-jährige Frau aus Sudwalde mit ihrem VW Golf auf der Mallinghäuser Straße in Richtung Schwaförden unterwegs. Sie beabsichtigte, nach links in die Tepestraße abzubiegen und musste hierzu verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 20-jähriger aus Hille in Nordrhein-Westfalen bemerkte dies vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den stehenden Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer in dem Golf leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 5.000 Euro.

Mellinghausen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Nienburg bei einem Verkehrsunfall in Brake. Gegen 16:30 Uhr war der Mann mit seinem Krad auf der Staffhorster Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er durchfuhr den Grünstreifen und kam letztlich zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Sulingen - Täter nach Ladendiebstahl flüchtig

Bereits am Samstag kam es in Sulingen in einem Schuhgeschäft in der Südstraße zu einem Ladendiebstahl. Gegen 09:45 Uhr betraten zwei osteuropäische Männer das Geschäft und schauten sich ausgiebig in den Räumlichkeiten um. Als die beiden mit einem Rucksack den Laden verlassen wollten, löste die elektronische Diebstahlssicherung aus. Trotz Aufforderung durch die Angestellten, stehenbleiben zu sollen, flüchteten die Täter fußläufig. Die sofort alarmierte Polizei fahndete nach den Männern, jedoch ohne Erfolg. Einer der Täter führte einen auffällig blauen Rucksack bei sich und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Der andere Täter wird als kräftig mit kurz geschorenen blonden Haaren beschrieben. Er trug ein weiß-gestreiftes T-Shirt und eine kurze Jeans. Beide sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei Sulingen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 04271/9490 zu melden.

Bassum - Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag, den 27.05.2018, zwischen 01:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in den Straßen Am Hasseler Moor, Lange Wand und Am Bahnhof zu drei Diebstählen von Autokennzeichen. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Kennzeichen eines Lamborghini, eines Daimlers und eines Autos der Marke KIA und ließen diese in einem Buswartehaus in Gessel an der Ristedter Straße zurück, in dem ein 58-jähriger Syker sie fand. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Syke 04242/ 969-0 zu wenden.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 27.05.2018 führte der 60-jährige Stuhrer seinen PKW VW auf der Delmenhorster Straße in Stuhr, obwohl er stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,38 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

