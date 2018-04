Polizeiinspektion Diepholz / +++ Lembruch - Absperrzaun ...

+++ Lembruch - Absperrzaun entwendet +++ Sulingen - Wohnhausbrand +++ Brinkum - Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad +++

Diepholz - +++ Lembruch - Absperrzaun entwendet +++

Durch drei unbekannte Täter wurden in den frühen Donnerstagmorgenstunden in der Zeit von 4:40 Uhr bis 6 Uhr in der Straße "Zur Mühle" insgesamt 500 Meter Absperrzaun für Eisenbahnstrecken entwendet. Die Täter wurden bei der Tatausführung gesehen, wurden jedoch für die zuständigen Bauarbeiter gehalten. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Diepholz - Auto beschädigt +++

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstag, 19.04.2018, in der Zeit von 17 bis 17:30 Uhr in der Schloßwiese einen parkenden Skoda Fabia beim Vorbeifahren. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Syke - Diebstahl/ Verletzung des Briefgeheimnisses +++

Am Donnerstag,19.04.2018, zwischen 17:45 und 18 Uhr, kam es in Syke, Zum Hachepark, zum Diebstahl mehrerer Paketsendungen. Die unbekannten Täter wurden von Zeuginnen dabei beobachtet, wie sie die Pakete anschließend am Ufer der Hache öffneten, durchwühlten und Teile daraus entwendeten. Anschließend flüchteten sie durch den Europagarten in Richtung des Familamarktes. Angaben zur Schadenshöhe sind nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

+++ Syke - Verkehrsunfall mit Sachschaden/ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort +++

Am Donnerstag, 19.04.2018, gegen 17 Uhr, kam es in der Hermannstraße zu einem Verkehrsunfall, als eine 77-jährige Renault-Fahrerin aus Syke, die die Hermannstraße in Richtung Herrlichkeit befuhr, hinter einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto aufgrund Gegenverkehrs wartete, dann ihre Fahrt fortsetze und dabei den geparkten Ford Fiesta vor ihr touchierte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und weitere Feststellungen zu ihrer Beteiligung zu ermöglichen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, sodass die Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++ Brinkum - Diebstahl von Kennzeichen und Tankbetrug +++

Am Donnerstagabend, 19.04.2018, ereignete sich in Bremen ein Tankbetrug. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Marie-Curie-Straße wurde ein VW Polo angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 49-jährige Fahrer zuvor die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen im hiesigen Zuständigkeitsbereich entwendet hatte und es sich um den, in Bremen gesuchten, Tankbetrüger handelt.

+++ Brinkum - Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad +++

Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletze ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 19.04.2018, gegen 13:10 Uhr in Brinkum ereignete. Eine 25-Jährige bog mit ihrem Fiat Punto von der Bassumer Straße nach links in die Jupiterstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 33-jährigen Kradfahrer. Dieser verletzte sich durch den Sturz schwer, die 25-jährige Frau aus Stuhr wurde durch den Anprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7 000 Euro.

+++ Sulingen - Wohnhausbrand +++

Heute Morgen gegen halb zehn kam es in der Langen Straße/ Bassumer Straße zu einem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine Frau im Obergeschoss festgestellt. Die Feuerwehr versuchte die Frau aus dem Haus zu retten. Bei diesem Rettungsversuch stürzte ein Feuerwehrmann mit der Frau durch ein angrenzendes Flachdach. Die beiden Personen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere männliche Person konnte sich selbstständig aus dem Gebäude befreien, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ferner bestand der Verdacht, dass bei dem Brand Giftstoffe durch Asbest freigesetzt wurden. Aus diesem Grund wurde die Bassumer Straße für alle Bürgerinnen und Bürger gesperrt, Anwohner in ihren Häusern wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Dachgeschoss und ist komplett durch den Brand zerstört, die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

