Polizeiinspektion Diepholz / Nachtrag Pressemeldungen der ...

Diepholz - +++ Weyhe - Körperverletzung +++

Am 08.04.2018 gegen 19 Uhr schlug ein 47-jähriger Weyher seinem 45-jährigen Nachbarn mit der flachen Handy in den Nacken, während dieser gerade die Reifen an seinem Auto wechselte. Zudem entriss er dem 45-Jährigen den Schlagbohrer und warf diesen gegen das Knie eines 20-jährigen Weyhers. Bei dem 20-jährigen handelt es sich um ein Familienmitglied des 45-Jährigen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++ Stuhr - Felgendiebstahl +++

In der Zeit von Samstag,07.04.2018, 21 Uhr bis Sonntag,08:04.2018, 10 Uhr entwendeten unbekannte Täter vier Kompletträder von einem Bmw, der in der Veilchenstraße parkte. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe entgegen.

