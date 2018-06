Polizeiinspektion Diepholz / Nachtrag zur Pressemeldung vom ...

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.06.2018

Diepholz - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer

Am Sonntag, 03.06.2018, um ca. 13:00 Uhr, befuhr ein 93jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Eydelstedt mit seinem Pkw die K 38 aus Eydelstedt kommend in Richtung Schweringhausen. Im Ortsteil Scharrel erkannte er auf gerader Strecke offenbar zu spät, dass ein 44jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Samtgemeinde Eydelstedt, auch auf dem Fahrstreifen in Richtung Schweringhausen unterwegs war. Dem Pkw-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenprall mit dem Pkw bzw. den Sturz erlitt der Fahrradfahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

