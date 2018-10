Polizeiinspektion Diepholz / POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - ...

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Rohbau; Twistringen - Verkehrsunfallflucht; Bassum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; Stuhr - Telefonanrufe durch falsche Polizeibeamte

Diepholz - +++ Rehden - Trunkenheit im Verkehr+++ Am Dienstag, 02.10.2018, um 17:35 Uhr, konnte bei einem 61-jährigen Pkw-Führer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

+++ Barver - Verkehrsunfall +++ Am Dienstag, 02.10.2018, um 13:55 Uhr, fährt eine 56-jährige Pkw-Führerin aus der Straße `Auf dem Vorrel´ auf die Sulinger Straße in Richtung Sulingen auf. Dabei übersieht sie die 28-jährige Pkw-Führerin, welche sich im Überholvorgang eines aus Sulingen kommenden Lkw befindet. Es kommt zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch zwei Insassen leicht verletzt werden. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit.

+++ Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Rohbau +++ In der Nacht vom 01.10. auf den 02.10.2018 entwenden unbekannte Täter diverse Stromkabel im Wert von 2.500,00 Euro aus der im Rohbau befindlichen Halle.

+++ Twistringen - Verkehrsunfallflucht +++ Am 02.10.2018, um 12:40 Uhr, befährt ein silberner Pkw die K101 aus Heiligenloh kommend in Richtung B51 und beabsichtigt diese zu überqueren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten VW Polo einer 24-jährigen Drentwederin. Anschließend entfernt sich der silberne Pkw unerlaubt vom Unfallort. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Syke 04242/ 969-0 zu wenden.

+++ Bassum - Verkehrsunfall +++ Am 02.10.2018, um 10:10 Uhr, befährt eine 45-jährige Schwafördenerin mit ihrem Pkw die Sudwalder Straße in Richtung Sudwalde. Zu Beginn einer Rechtskurve kommt sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Baum. Durch die Kollision werden zwei Insassen leicht verletzt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 3.300,00 Euro.

+++ Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall +++ Am 02.10.2018, um 16:18 Uhr, befährt ein 27-jähriger Uchter mit seinem Pkw die Süstedter Dorfstraße in Richtung Süstedt und kommt, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidiert er mit einem Baum und wird leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000,00 Euro.

+++ Bassum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Am 02.10.2018, um 17:40 Uhr, kommt es am Kreisverkehr der Bremer Straße/ Syker Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einer 40-jährigen Bassumerin und einem 63-jährigen Bassumer. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellt sich heraus, dass die Bassumerin unter erheblichem Alkoholeinfluss steht (1,77 Promille). Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

+++ Stuhr/Gemeindegebiet - Telefonanrufe durch falsche Polizeibeamte +++ 02.10.2018, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Am frühen Dienstagabend gingen bei mehreren Stuhrer Bürgern Anrufe eines vermeintlichen Polizeibeamten der Polizeistation Stuhr ein. Dieser gab am Telefon jeweils unterschiedliche Gründe an, um die angerufenen Bürger nach Bargeld und Schmuck auszufragen. Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Schaden entstanden.

+++ Weyhe - Fahren unter Alkoholeinfluss +++ 03.10.2018, 03:45 Uhr 28844 Weyhe, Sudweyher Straße Durch eine Polizeistreife konnte am frühen Mittwochmorgen ein 41-jähriger Bremer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit seinem Transporter kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und zudem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

