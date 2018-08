Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldung der PI Diepholz vm ...

Pressemeldung der PI Diepholz vm 26.08.2016

PK Syke

Bassum; Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, den 26.08.2018, um 01:15 Uhr wird ein 18-jähriger Mann aus Stuhr in der Industriestraße in 27211 Bassum mit einem Toyota Corolla durch die Syker Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn als auch die ebenfalls im Pkw befindliche 18- jährige Fahrzeughalterin aus Stuhr erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

PK Sulingen

Am Samstag Mittag gegen 14:00 Uhr hatte ein 22 jähriger Motorradfahrer aus Hamburg Pech: Als er an der B214 bei Maasen an der Ampel zur Ölstraße anfahren wollte, kam er mit Gas und Kupplung durcheinander, so dass er den Motor so zum Ruckeln bringt, dass seine 24 jährige Sozia vom Motorrad fällt und sich verletzt. Anschließend fiel das Motorrad dem Fahrzeugführer noch auf den Fuß, so dass nun beide Personen dem Krankenhaus Sulingen zugeführt werden mussten. Trotz allem Übel musste gegen den Motorradfahrer ein Verkehrsunfall mit fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden.

PK Weyhe

Am 25.08.2018 kam es im Tatzeitraum von 14:30 Uhr - 14:40 Uhr, auf dem Parkplatz des Friedhofes Moordeich an der Stuhrer Landstraße, zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Ein bisher unbekannter Täter schlug die hintere Dreieckscheibe des dort verschlossen abgestellten Peugeot 107 ein. Gegenstände wurden nach dem jetzigen Ermittlungsstand nicht entwendet. Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel. Nr.: 0421/8066-0 um Zeugenhinweise.

