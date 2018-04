Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldung der PI Diepholz vom ...

Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.04.2018

Diepholz - PI Diepholz

Fahren unter Drogeneinfluß Ein 21-jähriger junger Mann aus Diepholz befährt mit seinem PKW am Sonntagmorgen, 08.04.2018, gegen 02.10 Uhr die Bremer Straße in Drebber. Hier wird er angehalten und verkehrsrechtlioch kontrolliert. Dabei wird von den Beamten festgestellt, daß der junge Mann unter Einfluß von berauschenden Mitteln steht, was durch einen durchgeführten Vortest bestätigt wird. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfälle 1. Am Samstag, 07.04.2018, gegen 12.25 Uhr, kam es in Diepholz, Steinfelder Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hier befuhr ein 52-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW die Steinfelder Str. in Rtg. Steinfeld. In Höhe des Zubringers zur B 51 überfährt er eine dortige Verkehrsinsel und beschädigt ein dort befindliches Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wird festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt dies auf nicht unerhebliche Weise. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2. Bei einem Unfall am Sonntag, 08.04.2018, gegen 02.05 Uhr, in Diepholz, B 51, kam es zu leichtem Sachschaden. Hier befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bissendorf mit einem PKW die Maschstraße in Rtg. Fliegerhorst, von wo aus er auf die Auffahrt zur B 51 in Rtg. Barnstorf fährt. Hier geärt er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kommt in der Bepflanzung der Auffahrt zum Stehen. Während der Unfallaufnahme wird festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand, was durch den durchgeführten Atemalkoholtest auf nicht unerhebliche Weise bestätigt wird. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Mahnwache für tierfreie Haltung im Zirkus

Am Samstag, den 07.04.2018, von 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, hielten etwa 34 Tierrechtsaktivisten des Tierschutzvereins "Animals United" auf dem Bahnhofsvorplatz in Bassum, am dort gastierenden Zirkus Granada, eine Mahnwache für Rechte von Tieren/schlechte Haltungsbedingungen von Tieren ab. Im Vorfeld der Versammlung kam es zwischen Aktivisten und Zirkusmitarbeitern zu körperlichen Auseinandersetzungen, wobei insgesamt drei Personen leicht und eine weitere schwer verletzt wurden. Eine Person, die den Ablauf der Mahnwache fortwährend störte, wurde in Gewahrsam genommen. Ein störungsfreier/friedlicher Verlauf der Mahnwache konnte später, für die gesamte Dauer der Veranstaltung, durch die Polizei gewährleistet werden.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag ereignete sich gegen 21.30 Uhr in 28857 Syke, Osterholzer Straße, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 20-jährige Fahrzeugführer eines Audi A6 befuhr zum Unfallzeitpunkt die Osterholzer Straße. Bei dem Versuch einem Reh auf der Fahrbahn auszuweichen, kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Am PKW entstand ein Schaden von rund 72.000 Euro.

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

Falls weitere, presserelvante Meldungen eingehen, werden diese unverzürlich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

