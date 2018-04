Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldung der PI Diepholz vom ...

Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.04.2018

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20.04.2018, kam es in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr in Diepholz, Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 15, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hier hatte ein 28-jähriger Mann aus Diepholz seinen PKW ordnungsgemäß geparkt. Nachdem er zu seinem PKW zurückkehrte, stelle er fest, daß sein PKW beschädigt war. Vermutlich wurde der PKW des Mannes beim Rangieren durch ein anderes, flüchtiges Fahrzeuges beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Am 20.04.2018 - 10:55 h kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Barrier Straße zu einer Kollision zwischen zwei ein- bzw ausparkenden PKW Eine 79-jährige Sykerin übersah beim Herausfahren aus einer Parklücke den PKW einer 49-jährigen aus Emtinghausen, die gerade im Begriff war, neben Dieser in eine freie Parkbucht einzufahren. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der Angaben der Geschädigten konnte die Verursacherin ermittelt werden. Ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde ein- geleitet. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro

Am 20.04.2018 - in der Zeit von 06:55 - 15:00 h hatte ein 58-jähriger aus Heiligen- loh seinen PKW auf dem LIDl-Parkplatz in Twistringen an der Lindestraße geparkt. Als er zu Hause wieder eingetroffen war, stellte er eine Delle in der Heckschürze des PKW fest, die nach seinen Angaben nur auf dem beschriebenen Parkplatz verursacht worden sein kann. Der Verursacher ist nicht bekannt und beging Unfallflucht. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Schadenhöhe liegt bei ca. 1000.- Euro

PK Sulingen

PK Weyhe

Raub mit Diebesgut Handy in Stuhr Am Abend des Freitag gegen 22:50 Uhr befährt eine 30 jährige Stuhrerin mit ihrem Fahrrad die Carl-Zeiss-Str., als sie von einer männlichen Person nach der Uhrzeit gefragt wird. Als das Opfer dem Mann ihr Handy zeigt, stößt dieser ihr gegen den Brustkorb, entreißt das Samsung Galaxy S6 Edge und flüchtet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Weyhe (0421/80660) in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstähle in Weyhe OT Dreye Um 21:20 Uhr kam es am gestrigen Tag zu zwei zeitgleichen Fahrraddiebstählen am Bahnhof Dreye. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten zwei unverschlossene Damenräder vom dortigen Fahrradständer, während die Eigentümer sich kurzzeitig am Bahnsteig aufhielten. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Personen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Weyhe (0421/80660) in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in Rohbau in Stuhr OT Moordeich In der Zeit vom Donnerstag 19.04. ca. 16:15 Uhr bis Freitag 06:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in einen Rohbau in der Straße Am Schmiedekamp 2 in Stuhr-Moordeich. Dort brachen sie mehrere Türen auf, um diverse elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen und Sägen, sowie ein Brennwertgerät einer Heizungsanlage zu entwenden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4200 Euro. Personen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Weyhe (0421/80660) in Verbindung zu setzen.

