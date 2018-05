Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldung der PI Diepholz vom ...

Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.05.2018

Diepholz - PI Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis Auf der Osnabrücker Straße in Barnstorf wurde am Sonntag, 20.05.2018, gegen 20.00 Uhr ein 18-jahre junger Mann aus Lohne mit seinem Roller fahrend angetroffen. Er wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß an dem Roller hinsichtlich der Geschwindigkeit manipuliert wurde. Da der Mann hierfür nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen Samstag, 19.05.2018, 19.45 Uhr und Sonntag, 20.05.2018, 11.00 Uhr, hatte ein 28-jähriger Mann aus Diepholz seinen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Schloßstraße in Diepholz abgestellt. Während der oben genannten Zeit sei nun ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen seinen PKW gefahren, hat dadurchn einen Schaden verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbundung setzen.

Verkehrsunfall In Wagenfeld, Rahdener Straße, kam es am Sonntag, 20.05.2018, gegen 17.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall mi Sachschaden. Hier befuhr ein 33-jähriger Mann aus Espelkamp mit seinem PKW die Rahdener Straße in Richtung Wagenfeld. Kurz vor der Ortschaft Wagenfeld verlor der Mann vermutlich auf Grund seiner recht starken Alkholisierung die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, tuochierte einen Straßenbaum, überschlug sich und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zu Stehen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und der Straßenbaum beschädigt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit Personen- u. Sachschaden Ort: 27232 Sulingen, Nienburger Straße / 'Kreisel' Zeit: So., 20.05.2018, geg. 20:30 Uhr

Bislang nicht bekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Peugeot 206 fuhr, von der Nienburger Straße kommend, verkehrswidrig entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den 'Kreisel' ein. Hierbei kollidierte er mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer aus Sulingen, der sich, von der Bahnhofstraße kommend, bereits im Kreisel befand - dem Pkw-Fahrer also entgegen kam. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte sein Fahrt fort, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um den gestürzten Fahrradfahrer gekümmert zu haben. Er soll anschließend über Lange Straße - Hindenburgstraße auf einen dortigen Parkplatz gefahren sein und diesen anschließend wieder zur Lange Straße hin verlassen haben.

Polizeiliche Maßnahmen hinsichtlich der Ermittlung des Unfallverursachers dauern an. Personen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen, tel. 04271/9490 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

2 schwerverletzte Kradfahrer auf 800 m Strecke

Am Pfingstsonntag verunglückten auf der "Motorradstrecke" von Syke über Henstedt 2 Kradfahrer und verletzten sich schwer. Um 13.30 Uhr kam mit Fahrtrichtung Heiligenfelde ein 25 jähriger Dörverdener in einer Rechtskurve ins Straucheln Und nach links von der Fahrbahn ab. Auf der mit 50 km/h begrenzten Strecke hatte der Kradfahrer zuvor noch einen anderen Kradfahrer überholt, so dass die deutlich überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache für die Polizei feststeht. Der schwerverletzte Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

3 Stunden später und 800 m vorher, es sind noch 70 km/h erlaubt, kommt ein 23 Jähriger aus Blender mit seinem Krad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer. Auch dieser Kradfahrer wurde in eine Bremer Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Alkoholbeeinflussung

Am Pfingstsonntag um 16.35 Uhr wird in Bruchhausen-Vilsen ein 53 jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert und Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Autofahrer muß mit einem erheblichen Bußgeld rechhnen.

Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Am Sonntag, 20.05.18, gegen 17.30 Uhr parkte in Syke, Hauptstraße ein 75 jähriger Syker seinen Pkw aus. Dabei kam es zur leichten Kollision mit einem geparkten Pkw Touran. Ein Zeuge beobachtete den Hergang und wie der Verursacher seine Fahrt fortsetzte, ohne seine Beteiligung bekanntzugeben. Dank der Zeugenaussage konnte die Polizei Ihre Ermittlungen zielgerichtet führen und den Verursacher umgehend aufsuchen. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

PK Weyhe

Zeugen gesucht! Unfallflucht mit zurückgelassenem Pkw

Montag, 21.05.2018, 01:40 Uhr 28816 Stuhr/ OT Groß Mackenstedt, Am Großen Heerweg

In den frühen Morgenstunden kam in der Straße "Am Großen Heerweg" in Groß Mackenstedt ein Twingofahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer und ließ den Twingo zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen.

Gesamtschaden: 4000 Euro

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480104 www.pi-dh.polizei-nds.de