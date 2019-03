Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldung der PI Diepholz vom ...

Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.03.2019

Diepholz - PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Verkehrsunfallunfallflucht in Twistringen Am Samstag, den 23.03.2019 ist es gegen 09:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Sulinger Straße in Twistringen gekommen. Ein PKW/Anhänger-Gespann soll beim Passieren der Bahnunterführung aufgrund der Höhe des Anhängers eine an der Brückendecke angebrachte Warnbarke beschädigt haben. Anschließend habe sich das Gespann vom Unfallort entfernt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Twistringen unter 04243 / 942420.

PK Weyhe

--- Fehlanzeige ---

PK sulingen

--- Fehlanzeige ---

