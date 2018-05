Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldung der Polizei Diepholz

Pressemeldung der Polizei Diepholz

Bassum-Bramstedt ED aus Montagewagen

In der Zeit vom 18.04-30.04.2018 entwendeten unbekannte Täter aus einem in Bramstedt, Dorfstraße abgestellten Mercedes Sprinter der Fa. Aero-Lift Vakuumtechnik diverse Vakuumhebegeräte und Anbauteile. Dabei entstand ein Sachschaden von 10000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt das PK Syke unter 04242-9690 entgegen.

Bassum Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Sonntag, 29.04.-30.04.2018 wurde ein in der Kirchstraße in Bassum abgestellter Opel Astra Kombi auf der Beifahrerseite erheblich zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR. Hinweise nimmt das PK Syke unter 04242-9690 entgegen.

Bassum Sachbeschädigung Jugendhaus Fönix

4 Jugendliche kletterten in den späten Abendstunden auf das Dach des Jugendhauses Fönix und beschädigten dort die Oberlichter. Bei der Tat wurden sie von aufmerksamen Bürgern beobachtet, die umgehend die Polizei verständigten . Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Jugendlichen festgehalten. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein und übergaben sie an die Angehörigen. Sachschaden ca. 1000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen Unfall

Am 30.04.2018 kam es auf der B6 in Dille aufgrund starken Windes zu einem Verkehrsunfall. Eine Absperrbake wurde auf die Fahrbahn gedrückt, als in diesem Moment ein Siedenburger Bürger mit seinem VW Tiguan diese passieren wollte. Dabei wurde sein Fahrzeug leicht beschädigt. 1000EUR Sachschaden.

Diebstahl von Portemonnaie während des Einkaufens

Am späten Nachmittag des Montag , gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Portemonnaies in einem Discounter in der Alten Hauptstraße in Kirchweyhe. Der bislang unbekannte Täter ließ neben der 81 jährigen Geschädigten einen Gegenstand fallen und ließ sie ihn aufheben. Hierbei entnimmt er das Portemonnaie aus der Handtasche der Dame. Dieses wird wenig später im Bereich des Bahnhofes wieder aufgefunden. Das Bargeld wurde entwendet.

Einbruchdiebstahl von fünf Komplettradsätzen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Freitag 18:15 Uhr bis Montag 06:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine KFZ-Werkstatt in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum ein und entwendeten insgesamt zwanzig Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen die im angegebenen Tatzeitraum Beobachtungen hinsichtlich der beschriebenen Tat gemacht haben, sich mit der Polizeidienststelle in Weyhe (0421/80660) in Verbindung zu setzen.

Erneut mehrfache Fälle von falschen Polizeibeamten

Am gestrigen Abend kam es im Zeitraum von 20:45 bis 22:25 Uhr zu bislang sechs gemeldeten Fällen von falschen Kriminalbeamten. Diese nahmen per Telefon Kontakt zu älteren Damen auf und erfragten Vermögenswerte auf Bankkonten und im Haushalt. Die Masche ist in der Regel dieselbe, es seien osteuropäische Täter festgenommen worden, bei denen Informationen über die Geschädigten vorhanden gewesen wären. Bei einem ähnlichen Fall am Morgen des Montag gab sich der Anrufer als Staatsanwalt aus. Auch hier forderte man Geldwerte. Insgesamt wurden sieben Strafanzeigen wegen Amtsanmaßung eingeleitet. In diesem Zuge weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass Polizeibeamte in keinem Fall Vermögenswerte von Personen am Telefon erfragt. Bei einem solchen Fall, sollen Betroffene möglichst die Telefonnummer des Anrufers notieren und anschließend bei der zuständigen Polizeidienststelle hinterfragen und ggf. anzeigen.

Diebstahl von zwei Fahrrädern in Barnstorf, Täterfestnahme

Gleich zwei Fahrräder entwendete ein 31-jähriger Eydelstedter am Montag in Barnstorf. Erst entwendete der Täter ein nicht verschlossenes Damenfahrrad vor einem Geschäft in der Langen Straße und wenige Minuten später auch ein vermutlich nicht verschlossenes E-Bike. Der Täter wurde durch die Polizei in Barnstorf im Rahmen der Fahndung gestellt und die Fahrräder den Eigentümern wieder ausgehändigt.

Mehrere Sachbeschädigungen an PKW in Diepholz

Insgesamt zu vier Sachbeschädigungen durch Lackkratzer ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag im Eichenweg und in der Akazienstraße in Diepholz gekommen. Bislang unbekannter Täter hat mit einem unbekannten Gegenstand vier PKW zerkratzt. Wer Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 05441/9710 bei der Polizei in Diepholz.

Fahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Ein 40-jähriger Mann aus Dinklage befuhr mit seinem VW Passat die Diepholzer Straße in Wetschen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Promillewert in Höhe von 2,03. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Beteiligten

Am 30.04.2018, um 14:25 Uhr, kommt es in Diepholz zu einem Auffahrunfall von insgesamt 3 beteiligten PKW. Nachdem zwei Audi-Fahrer verkehrsbedingt auf der Straße "Auf dem Esch" in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße halten müssen, erkennt eine 56-jährige Toyota-Fahrerin aus Diepholz dieses zu spät, sodass sie auf den vor ihr haltenden Audi auffährt. Durch den Zusammenstoß wird der Audi wiederum auf den davor haltenden Audi geschoben. Insgesamt drei Personen werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Ort: 27249 Maasen, K 14 (Ölstraße) Zeit: Di., 01.05.2018, geg. 07:00 Uhr 18-jähriger Pkw-Fahrer (Seat Ibiza) aus Steyerberg befuhr die Ölstraße aus Rtg. Maasen in Rtg. Voigtei. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich im angrenzenden Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Von den insgesamt 4 Fahrzeuginsassen (16 bis 25 Jahre alt; 3x männl. / 1x weibl.) wurden jeweils 2 schwer bzw. leicht verletzt. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen im Einsatz. Am beteiligten Pkw entstand Totalschaden.

