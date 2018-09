Polizeiinspektion Diepholz / Pressemeldungen der ...

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.09.2018

Diepholz - Meldungen des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag, den 28.09.2018, um 15:15 Uhr, kam es in Hemsloh, Wagenfelder Straße, zu einem Verkehrsunafll mit drei verletzten Personen. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Wetschen befuhr mit ihrem Pkw Ford den Hemsloher Kirchweg aus Richtung Hemsloh, in Fahrtrichtung Rehden. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur B 239 missachtete die 30-jährige die Vorfahrt eines auf der B 239 aus Rehden in Richtung Wagenfeld fahrenden Pkw VW eines 71-jährigen Fahrzeugführers aus Springe. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sowohl die 30-jährige Unfallverursacherin und ihre 3-jährige Tochter, als auch ein 73-jähriger Beifahrer aus Bad Münder im Pkw VW leicht verletzt wurden. Beide Fahrtzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000,-- Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf - Am Freitag, den 28.09.2018, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Thüringer Straße in Diepholz. Der Führer eines Pkw VW Golf, soll beim Ein- oder Ausfahren einer Parklücke einen nebenstehenden Pkw Ford Mustang an der hinteren Fahrzeugkante beschädigt haben. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz (05441-9710) in Verbindung zu setzen.

Meldungen des Polizeikommissariats Syke

Versuch des Diebstahls

In einem Autohaus in Syke versuchten unbekannte Täter am 28.09.2018, in der Zeit von 03.30 Uhr bis 03.45 Uhr Räder an einem dort abgestellten PKW zu entwenden. Als ein Rad abgezogen werden sollte, wurde die Alarmanlage des Fahrzeuges ausgelöst, die Täter ließen von der Tatausführung ab und flüchteten. Es entstand ein Schaden von EUR 100,-. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Syke (04242-969-0) in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Am 28.09.2018, gegen 19.00 Uhr, kam es in Bassum, im Richtweg, zu einem Diebstahl, als unbekannte Täter die Abwesenheit der Geschädigten ausnutzten und aus dem offen stehenden Kofferraum des dort abgestellten PKW ein Geldgeschenk entwendeten. Es kam zu einem Schaden von EUR 300,- Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/80291-0 oder das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In Bruchhausen-Vilsen, Zur Kleinbahn 3, auf dem Parkplatz bei REWE, kam es zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines PKW beim Ein-oder Ausparken einen anderen dort geparkten PKW, einen weißen PKW Skoda, beschädigte. Hier kam es zu einem Sachschaden von ca. EUR 1.500,-. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/ 93851-0, oder das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 28.09.2018, gegen 21.55 Uhr, kam es auf der Barrier Str. in Syke, im Bereich zwischen Weyhe-Melchiorshausen und Barrien, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 52-jähriger PKW-Führer eines Fiat Punto aus Bruchhausen-Vilsen, der die Straße in Richtung Bremen befuhr, kurz auf die Gegenfahrspur geriet und mit dem linken Außenspiegel den eines entgegenkommenden PKW streifte. An seinem PKW entstand ein Schaden am Spiegel. Der Führer des anderen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Meldungen der Polizeikommissariate Sulingen und Weyhe

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480104 www.pi-dh.polizei-nds.de

Jacob, PHK