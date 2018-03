Polizeiinspektion Diepholz / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinsepktion Diepholz vom 18.03.2018

Diepholz - Polizeiinespektion Diepholz

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: 49356 Diepholz, Sankt Hülfe, Wiesengrund 16 Unfallzeit: 16.03.2018, 15:45 Uhr bis 15:50 Uhr

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug bzw. mit dessen Ladung (Baumschnitt) beim Befahren der Fahrbahn gegen den Außenspiegel des ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugs der Geschädigten. Im Anschluss verließ er den Unfallort ohne die notwenigen Feststellungen zu ermöglichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diepholz, Tel.: 05441-9710, zu melden.

Polizeikommissariat Sulingen

Keine besonderen Vorkommnisse.

Polizeikommisariat Syke

+++ Twistringen: Verlorene Ladung beschädigt nachfolgenden PKW auf der B51 - Zeugenaufruf +++

Am Sa., den 17.03.2018 kam es gegen 16:10 Uhr auf der B51 in Höhe der Ortschaft Binghausen zu einem Verkehrsunfall. Während ein landwirtschaftliches Gespann (Traktor mit Anhänger) die B51 in Fahrtrichtung Bassum befuhr, wurde ein Teil der auf dem Anhänger mitgeführten kleinteiligen Ladung (Holzhäcksel) aufgeweht. Teile jener Ladung trafen einen hinter dem landwirtschaftlichem Gespann fahrenden PKW Daimler. An diesem entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000EUR. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke (Tel.: 04242/969-0) zu melden.

Polizeikommissariat Weyhe

1. Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum von Fr., 16.03.18, 17:15 Uhr - Sa., 17.03.18, 08:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mutmaßlich mittels "Böllersprengung" einen Postkasten der Citipost in der Mittelwendung in Weyhe-Dreye. Der Sachschaden wird auf 200,00 Euro geschätzt. Die Polizei Weyhe bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0421/8066-0.

2. Unfallflucht

Am Sa., 17.03.18, gegen 14:00 Uhr kam es in der Henleinstraße in Brinkum-Nord, auf dem dortigen Ikea-Parkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Laut Angaben des Geschädigten soll der Unfall von einem bisher nicht bekannten Zeugen beobachtet worden sein. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen Pkw Honda Jazz handeln. Der Sachschaden wird auf 1500,00 Euro geschätzt. Der bisher unbekannte Zeuge möge sich bitte bei der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer: 0421/8066-0 melden.

