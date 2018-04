Polizeiinspektion Diepholz / Pressemitteilung der PI Diepholz ...

Pressemitteilung der PI Diepholz vom 28.04.2018

Diepholz - PK Sulingen

1. Verkehrsunfall nahe Sudwalde an der "Natostraße" Am Freitagmorgen kam es gegen 06:35 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Mallinghäuser Straße (L341) und der Heerstraße (K55, "Natostraße"). Der 53jährige Fahrer eines Opel Vivaro aus Ehrenburg-Brelloh missachtete die Vorfahrt eines 59jährigen Bassumers, der die Kreuzung zum Unfallzeitpunkt von Sudwalde in Rtg. Schwaförden befuhr. Der 59jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6.500EUR.

2. Verkehrsunfall in Anstedt mit drei Beteiligten fordert zwei Verletzte Am Freitagnachmittag kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B61 in Höhe Anstedt. Ein 80jähriger Fahrer eines Mitsubishi Colt aus Wesenstedt wollte an der Einmündung zur L341 nach links in Rtg. Ehrenburg/ Twistringen abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 59jährigen BMW-Fahrer aus dem Landkreis Celle. Der BMW-Fahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte jedoch leicht mit dem Mitsubishi und prallte anschließend frontal in einen Nissan Qashqai einer 56jährigen Anstedterin, die hinter dem Mitsubishi-Fahrer stand und ebenfalls nach links abbiegen wollte. Der BMW und der Nissan Qashqai wurden durch die Wucht des Zusammenpralls herumgeschleudert und massiv beschädigt (vermtl. wirtschaftlicher Totalschaden). Am Mitsubishi des Wesenstedters entstand eher geringer Sachschaden. Der BMW-Fahrer konnte nach ärztlicher Erstbehandlung das Krankenhaus selbständig verlassen. Die 56jährige Anstedterin verblieb bis auf weiteres im Krankenhaus. Der BMW und der Nissan mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 18.500EUR geschätzt.

3. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rennradfahrer in Sudwalde Ebenfalls am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in Sudwalde zu einem ungewöhnlichen Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw-Gespann. Nachdem der 24jährige Gespannfahrer (Pkw Opel Astra mit Anhänger) auf die Mallinghäuser Straße in Rtg. Schwaförden eingebogen war, nahm der dahinterfahrende 54jährige Rennradfahrer aus Weyhe an, dass der Opelfahrer Fahrt aufnimmt und beschleunigte ebenfalls stark. Dabei übersah er jedoch, dass der Gespannfahrer bereits nach knapp 100m wieder abbiegen bzw. wenden wollte. Der Rennradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden und prallte gegen den Anhänger. Anschließend stürzte er auf den Asphalt und verletzte sich u.a. an der Schulter. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem RTW dem Krankenhaus Sulingen zugeführt. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf 200EUR geschätzt. Am Gespann entstand kein Schaden.

PK Syke

1. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am Freitag, den 27.04.2018 kam es um 13:46 Uhr zwischen Ristedt und Leerßen auf der Kreisstraße 113 zu einem Verkehrsunfall. Ein 24jähriger PKW-Fahrer übersieht beim Ausscheren zum Überholen eines weiteren PKW den bereits im Überholvorgang befindlichen, ebenfalls 24jährigen Kradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der Kradfahrer auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn aus und kommt dort zu Fall. Hierbei verletzt er sich leicht. Am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

2. Zweifacher Ladendieb in Bassum und Syke Ein 27jähriger Mann aus Barnstorf wird am Freitag, den 27.04.2018 gleich zweimal bei dem bei dem Diebstahl von Alkoholika erwischt. Am Vormittag wird er durch einen Angestellten eines Verbrauchermarktes in Bassum bei der Tat beobachtet. Der 27jährige flieht aus dem Laden und kann durch Polizeibeamte im Nahbereich in einem Gebüsch liegend aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Nach der Entlassung aus den polizeilichen Maßnahmen wird er gegen 19:15 Uhr durch einen Angestellten eines Verbrauchermarktes in Syke erneut bei dem Diebstahl von Alkoholika beobachtet und dort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

PK Weyhe

Verkehrsunfallfluchten

1. Am Donnerstag, 26.04.2018, kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr in der Georg-Lohmann-Straße in Stuhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der auf dem dortigen Parkplatz des ZOB Brinkum abgestellte Pkw der 83-jährigen Geschädigten aus Stuhr ist durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel. Nr.: 0421/8066-0 um Zeugenhinweise.

2. Am Freitag, 27.04.18, kam es zwischen 08:20 und 10:30 in der Leester Straße 62 in Weyhe zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil des dort ansässigen Augenzentrums. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigt das 3,2 Meter hohe Firmenschild und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel. Nr.: 0421/8066-0 um Zeugenhinweise.

Verkehrsunfall

Am Freitag, 27.04.2018, kam es in der Haupstraße in Stuhr (B 51) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 57-jährige Fahzeugführerin aus Drentwede kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Sie selbst und ihre Mitfahrerin, eine 55-jährige aus Hannover, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Unfallgegner, ein 49-jähriger Holländer und ein 53-jähriger Weyher, blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch verschiedene Unternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 27.500,-EUR geschätzt.

PI Diepholz

