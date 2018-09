Polizeiinspektion Diepholz / Pressemitteilung der PI Diepholz ...

Pressemitteilung der PI Diepholz vom 01.09.2018

Diepholz - PK Sulingen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Freitag, 31.08.2018, 07:40 Uhr bis 13:15 Uhr, kam es in der Schmelingstraße in Sulingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Höhe des dortigen Krankenhauses abgestellten blauen Skoda Oktavia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der linken Fahrzeugseite des Skoda entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Identität des unfallflüchtigen Verursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

PK Syke

In der Nacht zu Freitag - 30./31.08.2018, kam es in Twistringen in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch. Zunächst brachen unbekannte Täter eine Außentür auf, im Gebäude wurden zwei weitere Türen gewaltsam geöffnet, um in die Räumlichkeiten eines Töpferladen einzudringen. Der Schaden wird mit ca. 1000 Euro beziffert.

PK Weyhe

1. Diebstahl einer Geldbörse in Weyhe Montag, 31.08.2018, gg. 11.30h 28844 Weyhe, Seckenhauser Straße, Textilwarengeschäft Ein bislang unbekannter Täter nutzte die kurze Unaufmerksamkeit einer jungen Mutter aus und entwendete aus einer an einem Kinderwagen angehängten Einkaufstasche ein auffällig rosafarbenes Portemonnaie. In diesem befanden sich neben Bargeld auch diverse wichtige Ausweise. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt ca. 100 Euro.

2. Einbruch in Schweinestall in Weyhe-Kirchweyhe Mittwoch, 29.08.18, 10.00Uhr - Freitag, 31.08.18, 09.00Uhr 28844 Weyhe-Kirchweyhe, Koppel Im angegebenen Zeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem verschlossenen Schweinestall. Dort entwendeten sie einen Computer-Bildschirm und mehrere Stromkabel. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

3. Fahren ohne Fahrerlaubnis in Weyhe Freitag, 31.08.18, 21.40 Uhr 28844 Weyhe, Zur Bachstraße Aufgrund seiner recht flotten Fahrweise geriet ein dunkler Audi ins Visier einer Polizeistreife. Am Steuer konnte dann ein 16jähriger aus Weyhe festgestellt werden, der sich den Wagen seines Vaters für eine Spritztour mit seinem gleichaltrigen Freund ausgeliehen hatte. Fahrzeug und Sohn wurden an den Vater übergeben, ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Stuhr Samstag, 01.09.18, 00:45 Uhr 28816 Stuhr-Seckenhausen, Delmenhorster Straße Die Kontrolle eines 1er BMW ergab Hinweise darauf, dass der 31jährige Fahrzeugführer aus Bremen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Weitergehende Tests erhärteten den ersten Verdacht der Beamten, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Verkehrsunfallflucht in 28816 Stuhr Donnerstag, 30.08.18, 10.30h - Freitag, 31.08.18, 09.15h 28816 Stuhr Groß Mackenstedt, 3-K.Weg, PP Baumarkt Im angegebenen Zeitraum wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellter VW Touran mit DH-Kennzeichen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten VW liegt bei ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

PI Diepholz

-keine presserelevanten Meldungen-

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de