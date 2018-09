Polizeiinspektion Diepholz / Pressemitteilung der PI Diepholz ...

Pressemitteilung der PI Diepholz vom 22.09.2018

Diepholz - PI Diepholz

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallzeit: Fr., 21.09.2018, 15.20 Uhr Unfallort: 49453 Barver, L 344/Barnstorfer Str. 80 Unfallhergang: Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Bulgarien kommt mit seinem Pkw Peugeot 406 aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Fahrbahnnässe in einer Linkskurve ins Schleudern und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer sowie sein 34-jähriger Beifahrer aus Bulgarien werden leicht verletzt dem Krankenhaus Sulingen zugeführt. Am Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR.

PK Sulingen

Kennzeichendiebstahl in Mellinghausen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20./21.09.18) wurden an einem weißen VW Up! beide Kennzeichenschilder abmontiert und entwendet. Der Pkw stand in Mellinghausen in der Straße "Am Bahnhof". Die Kennzeichen lauten DH-RK 357. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter Tel. 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Holzhausen

Im Laufe der letzten drei Wochen wurde in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen, dass derzeit renoviert wird. Der Neueigentümer stellte erst jetzt fest, dass ein rückwärtiges Fenster angegangen wurde. Aus dem Gebäude wurden ein PC, ein W-LAN-Repeater sowie eine Säbelsäge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 200EUR geschätzt. Zeugen, denen in den letzten 3 Wochen im Bereich Zum Hakenmoor in Bahrenborstel-Holzhausen etwas verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich bitte mit der Polizei in Sulingen unter Tel. 04271/949-0 in Verbindung setzen.

Trunkenheitsfahrt

Namentlich bekannte Zeugen meldeten der Polizei einen älteren Autofahrer, der durch extrem unsichere Fahrweise auffiel. Durch eine Streife der Polizei Sulingen konnte der 78jährige Passat-Fahrer aus Barenburg im Stadtgebiet Sulingen angehalten werden. Den Beamten fiel eine deutliche Alkoholfahne auf. Weiterhin machte der Mann einen äußerst gebrechlichen Eindruck. So musste er u.a. zur Blutentnahme im Krankenhaus mit einem Rollstuhl transportiert werden, da er nicht gehfähig war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen (Blutentnahme, Führerscheinbeschlagnahme) wurde der Mann nach Hause verbracht. Der alleinlebende Witwer wurde in die Obhut seiner Verwandten übergeben. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen.

PK Syke

Diebstahl eines Radladers Am 22.09.2018, in der Zeit von 01.53 Uhr bis 03.54 Uhr, kam es in Bassum, in der Marie-Hackfeld-Str. zum Diebstahl eines Radladers von einer Baustelle. Das Fahrzeug wird auf einer Brücke in der Eschenhäuser Str. aufgefunden, wo es offensichtlich zu einer Kollision mit dem Brückengeländer gekommen ist. Das verunfallte Fahrzeug wurde dort von den unbekannten Tätern zurück gelassen. Angaben zum Schaden sind derzeit nicht möglich. Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls sowie des Verkehrsunfalles mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/80291-0, oder das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Diebstahl einer Geldbörse Am 21.09.2018, in der Zeit von 11.10 Uhr bis 12.00 Uhr, kam es in Syke, in der Streitheide, an der dortigen Baustelle, zum Diebstahl eines Portemonnaies durch derzeit unbekannte Täter aus dem unverschlossenen Firmenfahrzeug. Angaben zur Schadenshöhe sind nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls In Syke, Ortsteil Ristedt, Warwer Str, kam es in der Zeit vom 20.09.2018, 19.30 Uhr bis zum 21.09.2018, 08.30 Uhr zu einem Diebstahl aus Werkräumern eines dortigen Anwesens. Unbekannte Täter öffneten die gesicherte Tür gewaltsam und entwendeten div. elektr. Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 4.500. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Versuch des besonders schweren Fall des Diebstahls In Twistringen, Ortsteil Rüssen, versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 19.09.2018, 19.00 Uhr bis 21.09.2018, 17.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude des Schützenvereins einzudringen, offensichtlich mit der Zielrichtung dort Diebstähle zu begehen. Der Versuch misslang, es entstand ein Schaden von ca. EUR 300,- . Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/94242-0 oder an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel Ein 23-jähriger PKW- Führer aus Bruchhausen-Vilsen befuhr am 21.09.2018, um 14.30 Uhr, die Waldstr. in Syke, obwohl er sich unter Einfluss von Betäubungsmitteln befand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss Am 21.09.2018, zwischen 23.19 Uhr und 23.29 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Schwarmer mit seinem PKW die Straße "An der Herrlichkeit" , obwohl er sich unter Einfluss alkoholischer Getränke befand. Der Test am Alcomaten ergab 0,58 Promille AAK. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und Sachschaden Am 21.09.2018, um 15.45 Uhr, kam es in Syke, Am Winklerfelde zu einem Verkehrsunfall, als ein 26-jähriger Syker beim Einfahren in den fließenden Verkehr den bevorrechtigten PKW auf der Straße, den eine 50-jähriger Sykerin führte, übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Führerin und die 52-jährige Beifahrerin in dem bevorrechtigten Fahrzeug, das nicht mehrfahrbereit ist, leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 6.000,-

PK Weyhe

Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 03.09.-20.09.2018 beschädigten Unbekannte vermutlich mit Steinen insgesamt 3 Glasscheiben (60x100cm) und die Scheibe einer Notausgangstür in 28844 Weyhe-Kirchweyhe, Hauptstraße 99. Hierbei handelt es sich um die KGS Kirchweyhe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personen-und Sachschaden

Am Fr. dem 21.09.2018, gegen 11:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Die Fahrerin (w.32J) des Pkw befuhr die Eggeseer Straße in Rchtg. Heiligenrode. An der dortigen Kreuzung überquert sie die Harpstedter Straße und übersieht dabei den vorfahrtberechtigten Fahrer eines Motorrollers (57 J). Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Motorrollers schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden muß. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Schadenshöhe ca. 3000.-

Verkehrsunfall mit Personen-und Sachschaden

Am Fr., dem 21.09.2018, gegen 13:30 Uhr kommt es in 28844 Weyhe-Melchiorshausen, Syker Str./ Ristedter Str./ Melchiorshauser Str. zu einem Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. 3 Fahrzeugführer (m.,39J/m.,19J/m.,39J) warten in einer Fahrzeugschlange an der dortigen Lichtzeichenanlage. Während eine andere Fahrzeugführerin (w.,56J) auf das Stauende Zufährt und abbremst, aber noch nicht steht, erkennt die nachfolgend letzte Fahrzeugführerin (w.,21J.) die Situation zu spät und schiebt alle Fahrzeuge aufeinander. Dabei wird eine Person (w.,56J.) leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 80000.-

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 21.09.2018, gegen 18:00 Uhr kommt es in 28816 Stuhr-Varrel, Varreler Feld beim Aussteigen aus einem Pkw zu einem Verkehrsunfall. Pkw-Fahrerin (w.,79J.) hält ihren Pkw an, um ihre Fahrgäste austeigen zu lassen. In der irrigen Annahme alle Personen haben das Fahrzeug verlassen, fährt sie an, jedoch befindet sich sich eine Person (w.,78J.) noch mit einem Bein im Fahrzeug und kommt zu Fall. Erschrocken vom Geschehenen fährt sie erneut an und überfährt dabei noch seitlich den Fuß der gestützten Mitfahrerin. Diese kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

