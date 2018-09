Polizeiinspektion Diepholz / Pressemitteilung der PI Diepholz ...

Pressemitteilung der PI Diepholz vom 30.09.2018

Diepholz - Polizeiinspektion Diepholz

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Diepholz, Thüringer Straße, Parkplatz E-Center Sa. 29.09.18 10:30 Uhr - 13 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde auf dem Parkplatz des E-Centers in Diepholz ein geparkter Pkw Kia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz zu melden. Tel.: 05441 - 9710

Verkehrsunfall mit Alkohol

Wetschen, Am Walde So. 30.09.2018 02:00

In der Nacht zu Sonntag beobachtete eine Zeugin in Wetschen, den Fahrer eines VW Golf, der beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigte und dann weiterfuhr. Der Verursacher konnte durch die Polizei angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der 37-jährige Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr

Diepholz, Bremer Straße So. 30.09.2018 04:50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen fiel der Polizei gegen 04:50 Uhr in Diepholz der Fahrzeugführer eines Kia auf. Im Zuge der Kontrolle wurde bei dem 35-jährigen aus Wagenfeld ein Atemalkoholwert von 2,28 Promille festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

PK Sulingen

Räuberischer Diebstahl

Sulingen, Bahnhofstraße Sa. 29.09.2018 14:30 Uhr

Am 29.09.2018 gegen 14:30 Uhr wurde ein 60 Jahre alter Freistätter von einem 21 Jahre alten Sulinger am Busbahnhof in der Bahnhofstraße in Sulingen angepöbelt. Im weiteren Verlauf entriss der alkoholisierte 21 Jährige dem 60 Jährigen die umgehängte Einkaufstasche - Inhalt Kleidungsstücke u. Lebensmittel -, um diese zu entwenden. Als der 60 Jährige sich die Tasche zurückholen wollte, versetzte ihm der 21 Jährige einen Faustschlag ins Gesicht. Der 60 Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Tatbereichsfahndung konnte der 21 Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem richterlichen Bereitschafsdienst wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Trunkenheit im Verkehr - Verkehrsordnungswidrigkeit -

Neuenkirchen, Sulinger Straße So. 30.09.2018 02:30 Uhr

Am 30.09.2018 gegen 02:30 Uhr wurde eine 48 Jahre alte Mercedes-Benz Fahrerin aus Stuhr auf der Sulinger Straße in Neuenkirchen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine gerichtsverwertbare Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille. Bezügl. dieser Verkehrsordnungswidrigkeit erwartet die Betroffene ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot.

PK Syke

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden

Bassum, Osterbinder Straße Sa. 29.09.2018 12:38 Uhr

In der Osterbinder Straße in Bassum kam es am 29.09.2018, um 12.38 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als eine 71-jährige Fahrradfahrerin aus Bassum die Osterbinder Str. auf ihrem Fahrrad an einem Fußgängerüberweg überquerte. Dabei wurde sie vom PKW einer 64-Jährigen aus Langwedel erfasst, die die Osterbinder Str. in Richtung Neubruchhausen befuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden

Bassum, Harpstedter Straße So. 30.09.2018 06:40 Uhr

Ein 25-jähriger Bassumer befuhr am 30.09.2018, um 06:40 Uhr, die Landesstr. 776 (Harpstedter Str.) aus Richtung Harpstedt kommend in Richtung Bassum. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und der PKW überschlug sich anschließend zweimal. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 21.500 Euro.

PK Weyhe

- Fehlanzeige -

