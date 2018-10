Polizeiinspektion Diepholz / Pressemitteilung der PI Diepholz ...

Pressemitteilung der PI Diepholz vom 28.10.2018

Diepholz - PK Sulingen

1. Verkehrsunfall mit Sachschaden Ort: 27257 Sudwalde, Neubruchhäuser Straße (L 356) Zeit: Fr., 26.10.2018, geg. 13:45 Uhr

20-jährige Fahrzeugführerin (Pkw) aus Stuhr befuhr die L 356 von Sudwalde In Rtg. Neubruchhausen. Im Bereich einer Rechtskurve mit leichtem Gefälle kam sie mit ihrem Pkw ins Schleudern, geriet nach links von der Straße ab, wurde dort vom ansteigenden Grün- streifen abgewiesen und überschlug sich im Anschluss auf der Fahrbahn. Am Pkw entstand beträchtlicher Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt.

2. Verkehrsunfall mit Personen- u. Sachschaden Ort: 27232 Sulingen, Lange Straße (Höhe Haus-Nr. 69) Zeit: Fr., 26.10.2018, geg. 17:40 Uhr

16-jähriger Kradfahrer aus Schwaförden befuhr in einer Fahrzeugkolonne mehrerer Zweiräder die Lange Straße von West nach Ost. Als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste, geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 55-jährigen Sulingerin, die in Gegenfahrtrichtung unterwegs war. Die beiden Beteiligten wurden jeweils leicht verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

3. Verkehrsunfall mit Personen- u. Sachschaden Ort: 27257 Sudwalde, Neubruchhäuser Straße Zeit: Sa., 27.10.2018, geg. 14:00 Uhr

83-jähriger Fahrzeugführer (Pkw) aus Lenzen (Brandenburg) wollte von einer Gemeindestraße auf die L 356 einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin aus Kolkwitz (ebenfalls Brandenburg), die zeitgleich auf der L 356, aus Rtg. Neubruchhausen kommend, in Rtg. Sudwalde unterwegs war. Die unfallbeteiligte Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

4. Verkehrsunfall mit Sachschaden; Unerl. Entfernen vom Unfallort Ort: 27232 Sulingen, Lindenstraße (Höhe Haus-Nr. 12) Zeit: Sa., 27.10.2018, in der Zeit von 19:30 / 20:00 Uhr

Ein 18-jähriger aus Sulingen hatte seinen schwarzen Pkw (VW-Golf) auf dem Parkstreifen entlang der Lindenstraße abgestellt. Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte diesen Pkw beim Vorbeifahren. Hierbei wurde der tatbetroffene Pkw im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise, die zu seiner Ermittlung führen könnten, liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen (tel. 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

PI Diepholz, PK Weyhe und PK Syke

- keine presserelevanten Meldungen -

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Telefon: 05441 / 971-0 www.pi-dh.polizei-nds.de