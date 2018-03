Polizeiinspektion Diepholz / --- Rasenmäher in Asendorf ...

--- Rasenmäher in Asendorf entwendet - Unfälle in Syke, Ehrenburg und Diepholz - Die Polizei Diepholz sucht einen Fahrradeigentümer ---

Diepholz - Asendorf - Diebstahl von Rasen-/Wiesenmäher

In dem Zeitraum von Samstag, 03.03.18, 14:00 Uhr bis Montag, 05.03.18, 06:15 Uhr, betraten unbekannte Täter unbefugt eine landwirtschaftliche Hofstelle in Asendorf, Forthweg, und versuchten dort, mit massiver Gewalt drei Stalltüren zu öffnen. Als dies misslang, zertrümmerten sie ein Stallfenster, stiegen ein und entwendeten dort einen Rasen-/Wiesenmäher der Marke "Honda" im Wert von ca. 2.500 Euro. Bei diesem Mäher handelt es sich um ein Dreirad mit Antrieb. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen unter Tel: 04252/938510.

Syke - Verkehrsunfall

Am Montag, 05.03.18 um 12:30 Uhr, befuhr ein 29-jährige Ford-Fahrer aus Wildeshausen in Syke die Straße Holzkamp in Richtung Gödestorfer Straße und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Weyhe abzubiegen. Er übersah dabei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 52-jährige Citroen-Fahrerin aus Syke, die zwar durch ein Ausweichmanöver einer Kollision entging, aber dadurch nach links von der Fahrbahn abkam. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, am PKW jedoch entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05.03.18, in der Zeit von 16:35 bis 16:50 Uhr, kam es in Syke, Zum Hachepark, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes einen schwarzen BMW 5er am hinteren linken Radkasten und Kotflügel und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen!

Ehrenburg - Verkehrsunfall

Am Montagmorgen, 07.40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Ehrenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 74jähriger Ehrenburger befuhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die Landesstraße von Twistringen nach Ehrenburg. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr eine 19jährige Twistringerin mit ihrem PKW auf das Fahrzeug des Ehrenburgers auf. Beide Beteiligte werden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Diepholz - Fahrradeigentümer gesucht

Bereits am 02.03.2018 gegen 15.45 Uhr haben Polizeibeamte aus Diepholz einen jungen Mann auf einem Fahrrad kontrolliert. Der junge Mann konnte keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad vorzeigen und machte auch sonst ungenaue Angaben. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad sicher und suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer. Wer also Angaben zu dem Fahrrad machen kann bzw. es als Eigentümer wiedererkannt hat, melde sich bitte bei der Polizei Diepholz, Tel.:05441 9710.

Diepholz - Unfall

Am Montag gegen 10.00 Uhr wurden bei einem Unfall in der Grafenstraße Ecke Hindenburgstraße insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Linksabbiegen einen entgegen kommenden Pkw übersehen und war mit ihm kollidiert. Dessen 56-jähriger Fahrer, sowie der 26-jährige Unfallgegner und dessen Beifahrerin (ebenfalls 26 Jahre) wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an: Thomas Gissing Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

nur Mobil: 0152/09480109 www.pi-dh.polizei-nds.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -