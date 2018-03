Polizeiinspektion Diepholz / --- Sachbeschädigung am ...

--- Sachbeschädigung am Kindergarten in Schwarme - Brand einer Scheune in Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht mit hohem Schaden in Weyhe ---

Diepholz - Schwarme - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 05.03.18, 17:00 Uhr bis Dienstag, 06.03.18, 07:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Schwarme, Borsteler Straße, die Haupteingangstür einer Kindergarten-Außenstelle. Sie warfen vermutlich mit einem Stein die Glasscheibe der Tür ein und verursachten dadurch einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen unter Tel: 04252/938510 in Verbindung zu setzen.

Bruchhausen-Vilsen - Brand

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr geriet im Ortsteil Riethausen eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand. Vermutlich waren Schweißarbeiten in der Werkstatt Auslöser für das Feuer. Dies griff von der Werkstatt schnell auf die gesamte Scheune über. Durch den Vollbrand des gesamten Gebäudes entstand ein hoher Sachschaden, Tiere wurden nicht verletzt.

Stuhr - Versuchter Diebstahl

Am 07.03.2018, um 03:50 Uhr, entfernten unbekannte Täter, in der Mackenstedter Straße in Stuhr; das Deichselschloss an einem Wohnwagen und stellten diesen zum Abtransport bereit. Als die Täter das Kettenschloss am Einfahrtstor entfernten wurde ein Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten.

Weyhe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 07.03.2018 zwischen 12:30 und 14:00 Uhr, streifte in der Dorfstraße in Weyhe ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Stemshorn - Unfall

Gegen 21.15 Uhr am gestrigen Mittwoch befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Auf den Bülten in Richtung Stemshorn. Als plötzlich ein Hund über die Fahrbahn läuft, versuchte der Fahrer auszuweichen. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und prallte mit der Rückseite des Pkw gegen einen Baum. Der 20-Jährige blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden und der Baum wurde zerstört.

