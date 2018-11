Polizeiinspektion Diepholz / +++ Stuhr - Einbruch in Wohnhaus ...

+++ Stuhr - Einbruch in Wohnhaus +++ Syke- Containerbrand +++ Brinkum - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten +++

Diepholz - +++ Stuhr - Einbruch in Wohnhaus +++

Bislang unbekannter Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 29.10.2018, 23 Uhr bis Mittwoch, 31.10.2018, 13:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Goldenstedter Weg. Dort wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

+++ Weyhe - Trunkenheit im Straßenverkehr +++

Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer aus Bremen befuhr am Mittwoch, 31.10.2018, gegen 4:20 Uhr die Alte Poststraße in Richtung Delmenhorst. Hier wurde er von der Polizei kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss Stand (1,6 Promille). Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten zudem fest, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert ist und nicht zugelassen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe angeordnet.

+++ Brinkum - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten +++

Ein 18-jährige Honda-Fahrer aus Delmenhorst befuhr am Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr die Ortsumgehung Brinkum in Richtung Bremen und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde ein Weidezaun auf einer Länge von 30 m beschädigt. Der Honda kam im Graben zum Stehen. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3 000 Euro.

+++Syke- Fahrraddiebstahl +++

Am Mittwoch, 31.10.18, gegen 16:30 Uhr, entwendete ein 14-Jähriger an der Straße Am Bahnhof ein abgestelltes Fahrrad. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Die alarmierten Polizeibeamte konnten den Jungen erwischen, stellten das Fahrrad sicher und brachten den Jungen zu seinen Eltern. Dieser hatte an Mittwoch bereits mehrmals versucht, Fahrräder zu entwenden.

+++ Syke- Containerbrand +++

Am Mittwoch, 31.10.18, gegen 7 Uhr, brannte am Gymnasium in Syke an der La-Chartre-Straße ein Müllcontainer. Dieser wurde durch die Feuerwehr Syke gelöscht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke (Tel.: 04242/969-0) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an:

Sandra Franke

Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480104 www.pi-dh.polizei-nds.de