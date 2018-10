Polizeiinspektion Diepholz / +++ Stuhr - Raub auf Kassiererin ...

+++ Stuhr - Raub auf Kassiererin +++ Twistringen -Diebstahl +++ Bassum- Gefährliche Stoffe illegal entsorgt +++

Montagabend gegen 20 Uhr wurde in der Pablo-Picasso-Straße eine Kassiererin durch einen bislang unbekannten Mann überfallen. Die 17-jährige Kassiererin des Lebensmittelgeschäfts wurde während eines Kassiervorgangs durch den Räuber mit einer Waffe bedroht. Er verschaffte sich Zugriff auf die Kasse und flüchtete mit Bargeld in der Hand aus dem Geschäft. Der Täter war etwa 170 cm groß, zwischen 30- und 40 Jahre alt und trug kurze Haare und einen gestutzten Vollbart. Er war von breiter Statur und hatte einen Bauchansatz. Zudem trug er schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Am Montag, 22.10.2018, entwendeten unbekannte Täter gegen 2 Uhr in der Straße "Am Südkamp" von dem Gelände einer Firma drei Überwachungskameras. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Twistringen, Tel: 04243/942420.

In der Zeit von Samstag, 20.10. 18 bis Montag,22.10.2018 drangen unbekannte Täter in der Justus von Liebig-Straße gewaltsam in zwei Gebäude ein. Aus einem Gebäude wurden aus einem Zimmer aus einer abgeschlossenen Geldkassette Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3 000 Euro. In dem zweiten Tatobjekt wurden eine Halle und ein Büro betreten, jedoch kein Diebesgut erlangt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Twistringen, Tel: 04243/942420.

Am vergangenen Wochenende entsorgten unbekannte Täter in Bassum in einem Waldstück nordöstlich von Fesenfeld widerrechtlich mehrere Eternitplatten. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Bassum, Tel: 04241-80291-0.

