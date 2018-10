Polizeiinspektion Diepholz / +++Sulingen - schwerer ...

+++Sulingen - schwerer Verkehrsunfall mit Flucht und Verletzten+++

Diepholz - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und drei leichtverletzten Personen

Am 01.10.2018 gegen 14:30 Uhr befuhr ein noch unbek. Fahrer eines Sattelzuges die B 214 von Diepholz in Richtung Nienburg. In Höhe Sulingen - Mitte ordnete sich der Fahrer ordnungsgemäß auf der Rechtsabbiegerspur ein, um auf die B 61 in Richtung Kirchdorf weiter zu fahren. Ein nachfolgender 77 Jahre alter Mercedes - Benz Fahrer aus Twistringen fuhr hinter dem Sattelzug. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr dieser in den vorausfahrenden Sattelzug bzw. gegen dessen Auflieger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes- Benz gegen den Pkw Peugeot eines aus dem Kreis Holzminden stammenden 64 Jahre alten Fahrers geschleudert. Dieser beabsichtigte von der B 61 nach rechts auf die B 214 in Richtung Diepholz zu fahren.

Die Beifahrerin im Mercedes- Benz sowie der Fahrer des Peugeot und ein in diesem Pkw befindlicher 80 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes - Benz erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrer des Sattelzuges verlief bislang erfolglos. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte eine verantwortliche Spedition ermittelt werden. Ermittlungen nach dem Fahrer dort laufen zurzeit.

Die B 214 ist im Bereich der Verkehrsunfallstelle aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe voll gesperrt . Eine örtl. Absperrung / Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Zurzeit wird der Verkehr halbseitig an der Verkehrsunfallstelle vorbeigeleitet.

