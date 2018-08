Polizeiinspektion Diepholz / +++Syke - Diebstahl aus Wohnhaus+++ ...

+++Syke - Diebstahl aus Wohnhaus+++ +++Leeste - Transporter und Mofa kollidieren+++ +++Anstedt - Schwerer Verkehrsunfall in Anstedt+++

Diepholz - +++Barnstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis+++ Ein 21 Jahre alter Barnstorfer führte ein Kleinkraftrad obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Montag, 20.08.2018, 15.15 Uhr, wurde der Fahrzeugführer in Dammershausen, B 51, routi-nemäßig angehalten und kontrolliert. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Barnstorfer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrt war jetzt zu Ende und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++Barver - ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss+++ Ein 41-Jähriger aus Lotte befuhr am Montag, 20.08.2018, 22.50 Uhr, die Diepholzer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei kontrollierte den Seat-Fahrer und stellte fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrer-laubnis war. Weiterhin bestand aufgrund bestimmter Auffälligkeiten der Verdacht, dass der Lotter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe ent-nommen und die Weiterfahrt untersagt.

+++Barnstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung+++ Ebenfalls am 20.08.2018, aber um 16.40 Uhr, befuhr ein Rollerfahrer die Straße Am Markt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Kontrolle des 15-Jährigen wurde weiterhin fest-gestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für die gefahrene Aprilia ausgege-ben war. Der Roller war somit auch nicht versichert. Da der Rollerfahrer die Eigentumsverhältnisse seines Fahrzeuges nicht schlüssig belegen konnte, wurde der Roller sichergestellt. Ein Strafverfah-ren wurde zudem eingeleitet.

+++Sulingen - Aufgefundene Registrierkasse+++ Am Sonntag, 19.08.2018, gegen 08.00 Uhr, wurde durch einen Spaziergänger im Mühlenhofpark, in einem Gebüsch versteckt, eine Registrierkasse gefunden. Diese Kasse konnte bislang noch nicht zugeordnet werden. Deshalb die Frage der Polizei Sulingen: Wer kann Angaben zur Herkunft der Kasse machen? Hinweise bitte telefonisch unter 04271 / 9490.

+++Syke - Diebstahl aus Wohnhaus+++ Am Montag, den 20.08.2018, betrat ein zunächst Unbekannter das unverschlossene Haus einer 78-jährigen Frau. Dieser suchte im Schlafzimmer nach Diebesgut und nahm Modeschmuck in einem Kästchen an sich. Zu diesem Zeitpunkt betrat die ältere Dame das Haus und nimmt den Beschuldig-ten wahr. Dieser entfernte sich daraufhin aus dem Haus. Der Dieb kehrte nach kurzer Zeit zur Ge-schädigten zurück und händigt ihr das Diebesgut aus; 4 Modeschmuck- Halsketten der Wert ca. 40 EUR. Der Beschuldigte konnte somit namentlich festgestellt werden.

+++Leeste - Diebstahl aus Bauwagen Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Montagnachmittag ein Mann ermittelt werden, der sich am Montag in Leeste in der Straße Ortfeld an einem Bauwagen zu schaffen gemacht hat. Der Be-schuldigte begab sich auf das Grundstück und entwendete dort aus einem unverschlossenen Bau-wagen eine Geldbörse, in der sich Dokumente und eine geringe Menge Geld befanden. Die Zeu-gen am Tatort konnten den Täter gut beschreiben, sodass der Beschuldigte in der Nahbereichs-fahndung angetroffen werden konnte.

+++Brinkum - Zusammenstoß PKW und Fahrrad Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Verkehrsteilnehmerin in einem PKW ist es am Montag um 7:50 Uhr in Brinkum in der Jupiterstraße gekommen. Eine 50-jährige Frau aus Stuhr beabsichtigte mit ihrem Skoda von der Jupiterstraße auf die Bassumer Straße abzubie-gen, musste zunächst dem kreuzenden Verkehr Vorfahrt gewähren. Beim Losfahren übersah sie den von rechts kommenden, entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 42-jährigen Mann auf einem Fahrrad. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu-zog. An dem PKW entstand Sachschaden. Der entstandene Schaden beträgt 800 Euro.

+++Leeste - Transporter und Mofa kollidieren+++ Ein Schaden von 2500 Euro sowie ein Leichtverletzter ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes in Leeste im Junkernhof . Ein 64-jähriger Mann beabsichtigte am Montag um 12:22 Uhr mit einem Mofa von seinem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren und übersah dabei den von links kommenden und bevorrechtigten 23-jährigen in einem Transporter der Marke Ford. In der Folge kam es zur Kollision.

+++Jeebel - 11 000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall+++ Am Montag um 17:55 Uhr kam es im Jeebel in der Sudweyher Straße zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine 77-jährige Weyherin befuhr mit ihrem Pkw, einem Daimler, die Sudweyher Straße in Fahrtrichtung Sudweyhe. In Höhe der Einmündung Lahauser Straße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus Syke, der mit sei-nem Toyota auf der Sudweyher Straße in Fahrtrichtung Barrien unterwegs war. Es kommt zum Zu-sammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt 11100 Euro entsteht. Bei-de Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

+++Anstedt - Schwerer Verkehrsunfall in Anstedt+++ Am Montag, 20.08.2018, 15:55 Uhr, befuhr ein 38-jähriger aus Twistringen mit seinem Transporter die Bundesstraße 61 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Bassum und beabsichtigte in Hö-he der Ortschaft Anstedt nach links auf die Landesstraße 341 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang des ihm entgegenkommenden 22-jährigen Fahrzeugführer aus Sulin-gen. Dies wich mit seinem Golf nach links aus und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Ford Transit aus Richtung Sulingen. Der 25-jährige Sulinger wurde durch den Unfall leicht und der 22-jährige Golf -Fahrer schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Die Bundesstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

