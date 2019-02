Polizeiinspektion Diepholz / --- Tankstellenräuber in Bassum ...

--- Tankstellenräuber in Bassum sieht von Tathandlung ab - Radfahrer flüchtet in Twistringen nach Unfall - Unfall mit Hund in Sulingen ---

Diepholz - Bassum - Tankstellenräuber sieht von Tathandlung ab

Gestern Abend gegen 19 Uhr kam es in Bassum in einer Tankstelle zu einem versuchten Raubüberfall. Eine männliche Person betrat den Verkaufsraum und forderte Bargeld von der Tankstellenmitarbeiterin. Dabei hielt der Täter der Frau eine Schusswaffe vor. Als diese dem Räuber das Geld nicht aushändigen wollte, sah er von seinem Vorhaben ab und verließ die Tankstelle. Der Täter war etwa 175 cm groß, von schlanker Statur und mit einem hellen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er eine beigefarbene Hose und schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242 969 0 entgegen.

Twistringen - Fahrradfahrer flüchtet

Gestern Mittag verursachte ein Fahrradfahrer einen Unfall und flüchtetete im Anschluss. Ein neunjähriges Schulmädchen querte nach der Schule gegen 12:20 Uhr die Große Straße auf Höhe der Bedarfsampel. Der unbekannte Fahrradfahrer, welcher die Große Straße aus Richtung Süden befuhr, erfasste das Mädchen in diesem Moment. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Schulkind zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242 969 0 entgegen.

Bassum/Stühren - Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Mazdafahrer aus Bremen verunfallte in den frühen Dienstagmorgenstunden. Der Mann befuhr gegen 0:30 Uhr die B 51 in Richtung Bremen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er auf gerader Strecke von der Straße ab und etwa 30 Meter weiter auf einem Acker zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Syke - Topf auf Herdplatte vergessen

Am Montag, 18.02.2018, rückten gegen 14:50 Feuerwehr und Polizei in die Berliner Straße aus. Auslöser war ein Feuermelder in einer Wohnung. Nachdem die Feuerwehr die Tür geöffnet hatte, stellte sich heraus, dass der Alarm aufgrund eines Kochtopfes ausgelöst wurde. Der Topf war von der Bewohnerin auf einer beheizten Herdplatte vergessen worden. Die Frau befand sich um Einsatzzeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Durch den Einsatz konnte ein Schaden in der Wohnung verhindert werden.

Weyhe - Kleinkraftrad Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagmorgen,19.02.2019, gegen 02:55 Uhr wurde in Leeste in der Leester Straße ein 38-jähriger Stuhrer auf seinem Kleinkraftrad durch eine Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren hat er ebenfalls zu erwarten.

Barver - Diebesgut beschlagnahmt

Nach einem Einbruch am Wochenende in den Lagerraum des Sportvereines, hat die Polizei bei Durchsuchungen gestern Diebesgut beschlagnahmt. In den Schuppen des Sportvereines waren unbekannte Täter eingebrochen und hatten u.a. Getränke, Sportartikel, eine Sackkarre und einen Kompressor entwendet. Bei zwei 29 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen konnte die Polizei gestern einen großen Teil des Diebesgutes an der Wohnanschrift sicherstellen. Die Tatverdächtigen wurden zu weiteren Ermittlungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen zur Dienststelle verbracht und später wieder entlassen.

Diepholz - Unfall

Bei einem Unfall am Montag gegen 18.00 Uhr in der Hindenburgstraße entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz hatte beim Einbiegen aus der Niedersachsenstraße ein Fahrzeug übersehen. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls aus Diepholz befuhr die Hindenburgstraße und konnte nicht mehr ausweichen. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, aber niemand verletzt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Hund

Heute Morgen kam es in der Nienburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Hund. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Opel die Nienburger Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang, als etwa in Höhe des Ahornweges ein dunkler Hund auf die Straße lief und es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Hund kam. Danach lief der Hund wieder zurück in Richtung Ahornweg. Da an dem Pkw ein Schaden am Stoßfänger von ca. 1000 EUR entstanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Tier eine Verletzung von dem Unfall davongetragen hat. Die Polizei Sulingen bittet nun um Hinweise zu dem Hund und dessen Halter unter Telefon: 04271-9490.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an: Thomas Gissing Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480104 www.pi-dh.polizei-nds.de