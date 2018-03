Polizeiinspektion Diepholz / --- Überfall am Montag in Stuhr - ...

--- Überfall am Montag in Stuhr - Carportbrand in Drebber - Einbrüche in Diepholz und Stuhr - Falsche Kennzeichen am Pkw in Syke ---

Diepholz - Barenburg - Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle am Mohnblumenweg 60 Rollen Dämmfilz im Wert von ca. 2.000,- Euro. Hinweise an die Polizei Sulingen, 04271 / 9490.

Affinghausen - Diebstahl von Benzinkanistern

Unbekannte Täter zertrümmerten in der Zeit von Montag 16.00 Uhr bis Dienstag, 18.00 Uhr eine Fensterscheibe zu einem Geräteschuppen in der Sudwalder Straße. Sie öffneten die beiden Fensterflügel und entwendeten drei direkt hinter dem Fenster stehende Benzinkanister. Die 10-Liter-Kanister sind blaufarben und je mit einem Benzingemisch gefüllt. Gesamtschaden: ca. 100,- Euro. Hinweise an die Polizei Sulingen, 04271 / 9490.

Sulingen - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter zerkratzten am Dienstag zwischen 14.45 Uhr und 15.05 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines am Straßenrand vor einem Geschäft in der Lange Straße geparkten Pkw VW Fox, Farbe schwarz.Schaden: mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, erbeten.

Syke - Urkundenfälschung

Am Dienstag, 06.03.18 um 18:30 Uhr, geriet in Syke, Bremer Straße, ein 33-jähriger Ford-Fahrer(SY) in eine Kontrolle der Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug zugelassen waren und der benutzte Ford nicht angemeldet war. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren u.a. wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Stuhr - Einbruch

Im Tatzeitraum 02.03.2018 15:00 Uhr bis 05.03.2018 19:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch gewaltsames Eindringen in das Tennis-Vereinsheim des TC Blau-Weiß Varrel. Weiterhin öffneten sie einen Schuppen gewaltsam und verteilten gelagerte Gegenstände auf den Tennisplätzen. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Stuhr - Diesel Diebstahl

Im Tatzeitraum 05.03.2018 16:45 Uhr bis 06.03.2018 07:15 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tankschlösser von 2 Baustellenfahrzeugen in der Carl-Zeiss-Straße in Brinkum-Nord auf und entwendeten insgesamt ca. 300 Liter Diesel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Stuhr - Überfall

Bereits am Montag gegen 18.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Einzelhandelsgeschäft in der Carl-Zeiss-Straße überfallen. Der Unbekannte betrat das Geschäft der Firma Concord und forderte von dem Mitarbeiter die Herausgabe der Einnahmen. Nachdem er eine bislang unbekannte Summe erbeutet hatte, verließ der Täter zu Fuß das Geschäft. Der Mitarbeiter konnte den Täter als ca. Mitte 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß und kurze Haare beschreiben. Die Person sprach osteuropäisch. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke, einer blau-grauen Hose und einem blauen Basecap mit goldenem Aufnäher. Da der Täter zu Fuß geflüchtet ist, bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat am Montag gegen Abend eine Person beobachtet, auf den diese Beschreibung zutrifft? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

Diepholz - Einbruch

Am Dienstag in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner und brachen in ein Reihenhaus in der Straße Hunteufer ein. Sie gelangten durch eine Terrassentür in das Haus, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Über Diebesgut und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Drebber - Brand

Gegen 19.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Carport in Drebber im Akazienweg gemeldet. Eine Mülltonne unter dem Carport war aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten. Das Carport und ein Geräteschuppen wurden durch das Feuer beschädigt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Schadenshöhe und die Brandursache sind noch nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an: Thomas Gissing Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480109 www.pi-dh.polizei-nds.de