Polizeiinspektion Diepholz / --- Unfall zwischen Pkw und E-Bike ...

Diepholz - Syke - Unfall

Montag, 08.10.2018, gegen 10:00 Uhr, beabsichtigte eine 69-jährige Ford-Fahrerin von der Straße Am Hohen Esch kommend nach rechts auf die Barrier Straße einzubiegen. Die Pkw-Fahrerin fuhr langsam an die Einmündung heran. Als sie dann langsam anfährt, übersieht sie den auf dem Radweg bevorrechtigten von rechts kommenden 64-jährigen E-Bike -Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden am PKW entsteht.

Syke - Einbruch

In der Zeit von Sonntag bis Montag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Südstraße ein. Sie brachen ein an der Rückseite befindliche Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Haus. Hier wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Nach bisherigem Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Armbanduhren.

Weyhe - Kennzeichendiebstahl

Am Montag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr, montierten unbekannte Täter die Kennzeichen von einem Pkw ab und entwendeten sie. Der VW-Polo stand auf dem Parkplatz in der Straße Am Busbahnhof, auf der Leester Seite. Der unbekannte Täter entwendete beide Kennzeichen, DH - HS 1110.

Stuhr - Unfallflucht

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Montag in Stuhr in der Varreler Landstraße. Die Verursacherin rangierte rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, als sie dabei gegen einen Pkw Saab stieß. Die unfallverursachende Beteiligte kam anschließend ihren Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Unfallflüchtige ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro.

Siedenburg - Unfallflucht

Am 08.10.2018, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Bockhoper Straße in Siedenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kam somit seiner Pflicht als Fahrzeugführer, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, nicht nach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, 04271 / 9490, in Verbindung zu setzen.

