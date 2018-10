Polizeiinspektion Diepholz / Wagenfeld - Wohnungseinbruch ...

Wagenfeld - Wohnungseinbruch Kirchwehye - Schwan verursacht Verkehrsunfall Syke - Unfall mit Verletzten

Diepholz - +++Wagenfeld - Einbruch in Wohnhaus+++ Zwischen Samstag, 29.09.2018 und Montag, 01.10.2018, 15.00 Uhr, drangen unbekannte Täter ge-waltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Es wurde sämtliches Mobiliar durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck und Münzen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

+++Diepholz - Trunkenheit im Verkehr+++ Am Montag, 01.10.2018, 19.30 Uhr, befuhr ein 54 Jahre alter Hyundai-Fahrer aus Diepholz öffentli-che Straßen, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße stellte die Polizei eine deutliche Alkoholbeein-flussung fest. Ein vor Ort durch geführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheines angeordnet. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt.

+++Hüde - Fahren ohne Fahrerlaubnis+++ Ein 15 Jahre alter Rollerfahrer aus Brockum wurde am Montag, 01.10.2018, 20.30 Uhr, in der Osnab-rücker Straße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Brockumer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt un-tersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++Hemsloh - Fahren unter Drogeneinfluss+++ Am Montag, 01.10.2018, 15.35 Uhr, wurde ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Wagenfeld in der Wagen-felder Straße kontrolliert. Hierbei wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Dro-genbeeinflussung hindeuteten. Auch in diesem Falle wurde eine Blutprobenentnahme durchge-führt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Bassum- Einbruchdiebstahl+++ Zwischen Samstag 17:00Uhr, bis Montag 07:30Uhr 29.09-01.10.2018, drangen unbekannte Täter in Bassum, Apelstedt, in einen dort ansässigen Agra Technik-Einzelhandel ein. Nach gewaltsamen Öffnen eines Rolltors gelangten die unbekannten Täter in die Lager- und Verkaufsräume der Firma. Die Täter entwendeten Diebesgut in erheblichen Umfang. Das Diebesgut wurde durch eine von ihnen geöffnete Tür im vorderen Bereich des Objektes verladen. Hinweise bitte an die Polizei Bassum unter der tel.-Nr.: 04241-80291-0

+++Syke - Unfall mit zwei leicht verletzen Personen+++ Am Montag, 01.10.2018, befährt ein 24-Jähriger PKW-Fahrer den Gödesdorfer Damm in Fahrtrich-tung Syke. Auf Grund von Unwetter und überhöhter Geschwindigkeit kommt der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Hierbei überschlägt sich der PKW, der Fahrer sowie die Beifahrerin werden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt das der ausländische Führerschein des Fahrzeugführers seine Gültigkeit verloren hatte.

+++Kirchweyhe - Schwan verursacht Unfall Am Montag kam es in Kirchweyhe in der Kirchweyher Straße zu einem Unfall mit Sachschaden. Um 7:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann in einem Audi aus Richtung Bremen kommend in Richtung Kirchweyhe, als ein Schwan von rechts nach links über die Fahrbahn lief, so-dass der Audifahrer abbremsen musste. Daraufhin bremste der dahinter fahrende Opel ebenfalls ab. Dies sah eine 25-jährige Bremerin in einem VW Polo zu spät und fuhr dem Vordermann auf. Dadurch wurde der Opel auf den Audi aufgeschoben. Der Polo und der Corsa waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtscha-den beträgt ca. 6000 Euro.

+++Brinkum - Verkehrsunfall mit Verletzten+++ Ein Sachschaden in Höhe von 13000 Euro sowie eine Leichverletzte ist die Bilanz eines Auffahrun-falls auf der Bundesstraße 6 in Brinkum. Am Samstag um 13 Uhr befuhr eine 29-jährige in einem Nissan hinter einem Audi auf die Abbiegefahrspur zur A 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Der Audi musste verkehrsbedingt bremsen, die Fahrerin in dem Nissan erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden war an beiden Fahrzeugen feststellbar.

